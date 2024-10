"Es altamente posible que sea removida": Vivanco dice sentirse maltratada y acusa "remoción exprés"

03 oct. 2024 - 20:59 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó las acusaciones que se le han hecho en el marco del llamado "Caso Audios", al cuaderno de remoción que se abrió en su contra y a su relación con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, con quien sostuvo chats durante su postulación al máximo tribunal.

Fue en una entrevista con La Tercera, donde manifestó sentirse maltratada, acusó estar sometida a un proceso de "remoción exprés" y que no se le ha tratado con igualdad ni se ha respetado su presunción de inocencia.

¿Qué dijo Vivanco?

"Yo no me siento tratada equitativamente, creo que he sido maltratada, y me estoy defendiendo con muchas dificultades y en esto mis abogados se han encontrado con una gran cantidad de puertas cerradas. Cada vez que han pedido algo es 'no, no, no, no', se filtra información de la propia comisión de ética y se nos dice que no se anula el proceso", expresó la magistrada.

"Son todas situaciones que, cuando menos, a cualquier persona que está observando esto, con mayor razón a mí, que estoy siendo víctima, le llama la atención desde el punto de vista de la objetividad", aseveró.

Además, expuso que "estando yo ya suspendida se agregan estos famosos cargos adicionales, que tienen que ver con denuncias de relatores, que yo nunca tuve noticia de ello, que yo nunca he sido interrogada sobre ello y que se me agregan no a la Comisión de Ética solamente, sino que al procedimiento de remoción".

"Posiblemente, tiene que ver con una resistencia a lo diferente. Hay que pensar que en algún momento se introdujo en la Constitución la idea de traer ministros de afuera... Posiblemente, no a todo el mundo le gusta, posiblemente toda la gestión que yo hice como vocera a algunos les molestó, que siempre es mejor no aparecer que aparecer. Todas esas cosas pueden ser condicionante, pero, sin embargo, yo creo que por muy atípico que uno sea, o distinto, eso no evita ni tampoco justifica que a esa persona se le pierda el respeto o que a esa persona se le exponga de la manera que se me ha expuesto a mí", sentención Vivanco.

"Remoción exprés"

La ministra suspendida expresó que "yo me siento emocionalmente muy comprometida en mi defensa, porque creo que, no solamente a un ministro de la Corte Suprema, sino que a cualquier persona, no se le puede considerar culpable de nada mientras no tenga la posibilidad de defenderse y de responder".

"Yo siento que no he tenido igualdad de armas, que ha habido un apuro muy intenso en hacer una remoción exprés. Había un procedimiento entre medio de la Comisión de Ética y de la remoción, que no se siguió y siento que eso finalmente termina configurando una remoción exprés. O sea, sacar rápidamente a una persona, obviamente darla como culpable, tratarla como culpable y eso obviamente tiene que ver con defenestrar públicamente a una persona, y eso creo yo que no es bueno para la administración de justicia", indicó.

"Uno dice 'bueno, como viene la mano se ve oscura', pero yo me estoy defendiendo porque también como juez, así como yo he confiado y le he pedido a las personas que son parte de un juicio que confíen en la Justicia, de la misma manera tengo que confiar yo a efectos de que finalmente yo haga mis descargos y tenga esa opción. Pero, evidentemente, que el panorama es malo y es oscuro, y eso sería absurdo negarlo".

En ese sentido, señaló que su remoción "es altamente posible, pero, como digo, me estoy defendiendo pensando en que prime finalmente un análisis objetivo".

Vivanco aborda su relación con Hermosilla

Sobre Luis Hermosilla, explicó que lo ubicaba porque trabajó "varios años atrás con su hermano en algunos informes en derecho, con Juan Pablo Hermosilla. Pero no tenía una relación de ninguna especie más cercana con él, sino de ubicarlo como hermano de una persona que yo le tengo aprecio".

"Cuando yo empecé mi postulación a la Corte Suprema, yo sentí particularmente del punto de vista de que yo era externa y que yo no tenía una vinculación directa. Sí conocía políticos, pero no tenía una vinculación directa con políticos y todo,yo estaba bastante desinformada de cómo iba avanzando el tema de mi postulación. Entonces, una persona me sugiere y me dice: 'mira, yo creo que tú debieras hablar con Luis Hermosilla, que es una persona que es cercana al gobierno, y que creo que te puede mantener informada de si avanza tu candidatura o no avanza'", recodó.

Al ser consultada de que Hermosilla es un conducto formal para adquirir la información que estaba pidiendo, respondió "es que no había ningún conducto formal... El Ministerio de Justicia no daba ninguna información".

"Yo no le fui a pedir que me consiguiera votos. Yo le dije que me ayudara en saber cómo avanzaba lo mío, porque a mí me faltaba información", explicó

Vivanco aclaró que "él (Hermosilla) no me consiguió reuniones, no me asoció con parlamentarios. Las reuniones las conseguí directamente yo. Y, en consecuencia, como estaba diciendo, yo tuve una buena compañía de él durante ese proceso, y eso yo se lo agradecí, porque en estos casos uno tiene que tener una cierta conversación con alguien que le vaya contando cómo los temas avanzan".

"Que yo sienta que los votos que yo tuve fueron obra o un endoso o algún tipo de gestión de él, no lo siento así", aseguró.

Respecto a si entregó información que no debía, o adelantó cualquier tipo de resolución judicial, respondió: "no, nada". Sobre si beneficio a Hermosilla, aseveró: "en absoluto".

En ese sentido, se refirió al chat en que Hermosilla le pregunta si "hay alguna posibilidad" de que integre la Sala Penal en una causa que le interesaba y que estaba relacionada con la PDI.

"Esa pregunta que me hace sobre la integración de la Sala para mí fue una pregunta que no tuvo ninguna relevancia, y que tampoco me vuelve a preguntar del tema ni me vuelve a decir. Yo ni siquiera lo considero, porque le digo si la Sala lo pidiera, pero tampoco lo considero más allá", expuso

"Yo a la Segunda Sala fui escasísimas veces y no creo haber visto ninguna causa del señor Hermosilla cuando fui. Y cuando fui, fui por el sistema de integración de las causas", añadió.

Vivanco, aseguró que "yo no siento que las conversaciones que yo tuve con el señor Hermosilla comprometieran mi labor jurisdiccional, ni los abogados que conozco comprometieron nunca mi labor jurisdiccional".

Finalmente, la ministra manifestó que "yo siento que voy a estar fuera cuando esta causa termine. Por ahora, me siento muy desconectada emocionalmente por la Corte Suprema, como les dije, me siento muy herida, he sufrido mucho todo el trato que he tenido, pero me sentiré adentro mientras yo esté haciendo mi defensa".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

