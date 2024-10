Solicitud de trabajo y menciones a Chadwick por Penta: Revelan chats entre Luis Hermosilla y exfiscal Guerra

04 oct. 2024 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un reportaje publicado por The Clinic expuso nuevas conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, y el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Se trata de más de 2.300 páginas que recopilan chats de entre 2016 y 2023. En ellos se desvelan coordinaciones con el exministro Andrés Chadwick por el caso Penta, una petición de trabajo por parte de Guerra e incluso la detención de una cuñada del expresidente Sebastián Piñera, entre otras cosas.

Coordinaciones con Andrés Chadwick por el caso Penta

"Lucho, ayer y hoy les tomé declaración a los Carlos. Simpáticos ambos", escribió Manuel Guerra a Luis Hermosilla el 27 de julio de 2017. Un mensaje que hacía alusión a los -entonces- controladores de Penta.

Los chats dan luces sobre un alineamiento entre Guerra, Hermosilla e incluso el exministro del Interior, Andrés Chadwick -a quien se referían con el alias "ACH"- para dar una salida a las causas de financiamiento político ilegal del mencionado caso.

La coordinación entre los tres habría permitido el acuerdo que evitó que el entonces senador Iván Moreira, investigado por facilitar boletas falsas a Penta, llegara a un juicio oral.

"No sé si te contó ACH en lo que estamos por Moreira. Pero Abbott no quiere suspensión para él", escribió Guerra el 29 de diciembre de 2017. "No. Pero tú me dijiste algo", le contestó Hermosilla. Luego, de acuerdo a lo revelado por el reportaje, Guerra concluyó: "Pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos".

"Llegada" de Guerra a la Universidad San Sebastián

El exfiscal Manuel Guerra expresó por primera vez sus intenciones de abandonar el Ministerio Público en mayo de 2018, según se registra en los chats con Hermosilla.

Tres años más tarde, en mayo de 2021, Chadwick vuelve a figurar en las conversaciones como interlocutor en la "búsqueda" de un nuevo trabajo por parte de Guerra.

"Lucho, ayer me reuní con ACH. Le planteé la posibilidad de integrarme a Hermosilla y Chadwick. Me dijo que lo hablaría contigo", le escribió el aún entonces fiscal, Manuel Guerra, al hoy imputado Luis Hermosilla.

Finalmente, el 31 de julio de 2021, Guerra presentó su renuncia a la Fiscalía y firmó como académico en la Universidad San Sebastián.

Detención de cuñada de Piñera

El 29 de septiembre de 2019, se registró el siguiente mensaje de parte de Guerra a Hermosilla: "Lucho por si acaso fue detenida en nuestra zona una cuñada del Presidente por manejo en estado de ebriedad".

Se trataba de una hermana de la ex primera dama Cecilia Morel, por quien -de acuerdo al propio exfiscal- "se ordenó que quedara en libertad". Dicho episodio no era conocido por la opinión pública hasta ahora.

Respuesta de la Fiscalía por filtración de chats

En relación con la veracidad de lo publicado en el reportaje de The Clinic, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, manifestó este viernes que el Ministerio Público no está "en condiciones ni de confirmar ni de descartar esa información, toda vez que de hacerlo estaríamos cometiendo algo que no queremos y que no aporta a la investigación, que corresponde a la filtración de cualquier antecedente".

"Estamos realizando una investigación acuciosa, puesto que entendemos no solo la complejidad de la causa, sino la importancia que tiene la misma para la comunidad", concluyó Carrera.

Todo sobre Luis Hermosilla