"Esto es desesperante": Familia de joven desaparecido en Temuco tras baby shower pide no abandonar la búsqueda

30 sept. 2024 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Mathías Navarrete Fica, joven de 17 años que desapareció en Temuco a mediados de septiembre, continúa su búsqueda a pesar de que, aseguran, las instituciones a cargo suspendieron las labores este fin de semana por las condiciones del tiempo.

Lo último que se sabe del adolescente es que se le perdió el rastro el pasado lunes 16 del mes en curso en el sector de San Antonio, tras la celebración de un baby shower. Según su familia, el joven salió de la casa en la madrugada y nunca más se le vio.

"No nos abandonen hasta poder encontrarlo"

En conversación con el diario El Austral de Temuco, la tía materna de Mathías, Bárbara Fica Cid, pidió a las autoridades, a nombre de la familia, no abandonar la búsqueda de su sobrino.

"El sábado nos avisaron que se suspendía momentáneamente la búsqueda por razones de seguridad, así que este domingo no estuvo con nosotros la PDI ni el GOPE ni Bomberos", señaló al medio.

Redes sociales

"Así que nos preguntamos por qué los voluntarios sí volvieron a entrar al río y ellos no. Como sea, lo que nosotros pedimos es que no nos abandonen hasta poder encontrarlo", manifestó.

Según Bárbara, existen recursos y especialistas que podrían unirse al trabajo para reforzar el proceso, pero necesitan la voluntad de las autoridades para que esto ocurra.

"Esto es desesperante"

"Esto es desesperante", expresó Fica al citado diario, relatando los últimos hallazgos en la búsqueda de Mathías y cómo esto no ha sido suficiente para que los equipos de emergencia den con su paradero.

"El 19 de septiembre encontramos la ropa de Mathías. A partir de ahí tuvimos un poco más de apoyo, pero los primeros días no teníamos apoyo y los bomberos que llegaron nos decían que no sabían si podrían volver al día siguiente si no se activaba un protocolo", explicó.

"El martes un dron particular divisó un cuerpo flotando por el río. A raíz de esto se movió el puesto de mando, pero la pregunta es por qué teniendo mejores instrumentos las instituciones no dieron con esta pista", cuestionó.

Bárbara finalizó asegurando que necesitan a más personas que los ayuden a buscar al joven de 17 años, "tal vez especialistas de otras regiones, porque pasan los días y nosotros lo único que queremos es encontrarlo".