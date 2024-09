"Hubo personas que le hicieron algo": La angustia de familia de joven que desapareció en Temuco tras baby shower

26 sept. 2024 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia en Temuco está realizando la desesperada búsqueda de Mathías Navarrete Fica, joven de 17 años que desapareció durante la madrugada del lunes 16 de septiembre en el sector de San Antonio, en la región de La Araucanía.

El caso tiene tintes dramáticos para sus seres queridos, debido a los últimos antecedentes. Por ejemplo, un gorro de lana que el adolescente llevaba consigo —y que cuidaba como tesoro, por ser herencia de su fallecida madre— fue hallado quemado a la orilla del río Cautín.

Además, un dron particular divisó a un cuerpo flotando en el río. Cuando se dio aviso a la Policía de Investigaciones (PDI), no fue posible extraerlo desde la ribera, pues el dispositivo no tenía la tecnología para hacerle seguimiento, así que lo perdió de vista.

Familia cree que hay terceras personas involucradas

Lo que se sabe del caso es que la desaparición de Mathías sucedió después de la celebración de un baby shower. Ya de madrugada, cuando todos se aprontaban a dormir, él se quedó en el comedor de su casa y salió durante breves minutos.

Al regresar, fue en búsqueda de su gorro de lana y nuevamente salió hacia la calle, esta vez para no volver hasta el día de hoy. Fue su padre el que encontró la prenda quemada a la orilla del Cautín, luego de que los familiares publicaran un afiche sobre su desaparición en redes sociales.

Desaparición de Mathías Navarrete Fica (Facebook)

"Aquí hubo personas que le hicieron algo. Él no se iba a suicidar. Mi mamá estuvo de cumpleaños y él le decía 'mamita, yo te voy a hacer el asadito, te celebraré tu cumpleaños'. Si él hubiese pensado en quitarse la vida, no hubiese hecho planes a futuro", expresó Bárbara Fica, tía del joven, en conversación con el matinal de TVN.

"El día del baby shower, mi otra hermana le preguntó qué pensaba hacer con su futuro: 'Quiero trabajar y estudiar'", respondió Mathías, lo que reafirma la suposición de la familiar.

"Mi sobrino nunca pudo superar bien lo que le había pasado a su mamá —murió cuando él tenía 10 años—, pero quitarse la vida no (...) De repente tenía sus bajones, pero lo atribuíamos a que hace poco terminó con su polola. Y la pena de su madre, él a todos les comentaba que esa era una pena que nunca se le iba a pasar. Él era lo único que nos quedaba de mi hermana", lamentó Bárbara.

Debido al antecedente del avistamiento de un cuerpo flotando en el Cautín, desde la PDI informaron que la búsqueda está concentrada en los alrededores del río, especialmente desde la ribera hacia abajo.