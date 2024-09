Marcela Cubillos por políticos contratados en USS: "Es extraño que mi sueldo sea el único que se filtró"

28 sept. 2024 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra de Educación y candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, reiteró su defensa al sueldo de $17 millones que recibía como docente de la Universidad San Sebastián (USS).

Asimismo, manifestó sus sospechas de que su remuneración haya sido la única que se filtrara, pues hay otras figuras del mundo de la política que trabajan en la misma casa de estudios.

"Lo que hay detrás acá es la defensa de la libertad"

En entrevista con El Mercurio, Cubillos explicó que "ganaba 11 millones líquidos, 17 millones brutos, que es lo que ha salido. Es la universidad, como institución privada, la que fija la política de remuneraciones y la que asigna determinado valor para el proyecto educativo que ellos están instalando".

La exconvenial aseguró que con los cuestionamientos a su sueldo está en juego "la libertad, la libertad de contratación, de trabajo, de remuneración y la libertad de las instituciones privadas de definir sus políticas de remuneraciones. Lo que hay detrás acá es la defensa de la libertad".

Al ser consultada si su remuneración pudiese tratarse de un financiamiento encubierto de campañas políticas, Cubillos aclaró: "¡Pero cómo! Tuve un contrato de trabajo por cinco años. Cumplí en tiempo y forma ese contrato. ¿Qué quiere decir, entonces? ¿Que cuando uno sale de la política no puede trabajar?”.

Respecto a la entrega de dineros públicos a través del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras becas de estudiantiles a la USS, indicó que "el que entren recursos públicos a una universidad privada no permite que el Estado pueda controlar quién enseña, cómo enseña ni cuánto enseña”.

"Es extraño que mi sueldo sea el único que se filtró"

Respecto a las otras figuras políticas que mantienen contrato con la USS, la candidata consideró que “la universidad tomó una decisión de que muchas personas que habíamos trabajado en el gobierno de Sebastián Piñera, como ministros o subsecretarios, éramos un aporte para el proyecto”.

En esa línea, sostuvo que "es a lo menos extraño que de todos los políticos y expolíticos que trabajan ahí sea mi sueldo el único que se filtró".

"He trabajado toda mi vida, desde antes de salir de la universidad, donde siempre fui de los mejores alumnos de mi generación", expresó al citado medio.

"Me separé muy joven y con niños muy chicos, los saqué adelante sola, con mi trabajo. He tenido peores y mejores momentos. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado y de los trabajos en los que me he desempeñado", añadió.

