Aparece la "Cenicienta de La Pampilla": Joven revela cómo perdió un zapato que aún no paga durante Fiestas Patrias

25 sept. 2024 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Korina Madariaga Arancibia, de 22 años, es una joven madre que se hizo conocida como la "Pampicienta" o "Cenicienta de la Pampilla", luego de perder un zapato la noche del pasado sábado 21 de septiembre en la Pampilla de Coquimbo, durante la celebración de Fiestas Patrias.

El hecho generó diversas reacciones en las redes sociales, donde a través de la plataforma TikTok, se viralizó un registro de su bota abandonada en el medio de La Pampilla.

Pampicienta revela cómo perdió el zapato

La joven explicó al diario La Región de Coquimbo, que el extravío se produjo mientras miraba el show de Gondwana junto a su familia. En ese momento, un grupo de personas que habría estado en estado de ebriedad, se aceró a ellos y comenzó una pelea.

"Mi papá reaccionó pegándole un combo a un tipo que zamarreó el coche de mi niña", relató Korina, para luego precisar que después del altercado decidieron moverse hacia otro sector con su familia.

"Tiene que haber sido la euforia y la adrenalina por la pelea que teníamos, que una vez estando más tranquila, me quito los botines para cambiármelos por las zapatillas. En eso recuerdo haberlos dejado abajo del coche, en ese espacio grande que hay, pero luego de un rato, un primo se da cuenta de que faltaba uno", detalló.

Korina comentó que decidió ir a buscar su zapato esa misma noche, pero no lo encontró. A la mañana siguiente, un usuario de Facebook viralizó el video, donde el hombre que encontró la bota escribió: "Princesa de la noche de La Pampilla, anoche a las 23:59, saliste corriendo y no volví a saber de ti".

Bota perdida de Korina (Pampicienta) / WichoSuazo TikTok

La joven especificó que se trata de unos tacones tipo plataforma con 15 centímetros de alto, que adquirió a un precio de 30 mil pesos a través de la página de Instagram y que aún no termina de pagar, puesto que los compró a dos cuotas.

Aunque al principio fue cuestionada en Internet por haber perdido el zapato, "después de que conté en redes sociales que se me había caído del coche el zapato, recién la gente empezó a empatizar conmigo, en un comienzo había críticas de cómo les hacía gracia que una mujer pierda sus cosas por estar de fiesta", relató.

Cabe precisar que la joven aún no ha podido recuperar su bota pérdida y su anécdota le ha permitido aumentar sus seguidores en redes sociales tales como TikTok, donde se está haciendo llamar Pampicienta. "Siempre me ha gustado esto de las redes sociales y aproveché de ponerme como me habían bautizado en internet", finalizó.