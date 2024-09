"Su familia está muy angustiada": Intensifican búsqueda de pescador desaparecido tras naufragio en Taltal

23 sept. 2024 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El jueves 12 de septiembre se produjo el naufragio de la embarcación albacorera, "María Cristina II", en la costa de Caleta Esmeralda, comuna de Taltal, región de Antofagasta, que dejó un saldo de cuatro víctimas fatales, un sobreviviente, y un pescador desaparecido.

A más de una semana del naufragio, la familia del pescador que se encuentra desaparecido y quien fue identificado como Marco Soto Troncoso, manifestó su preocupación y angustia debido a una creencia que suele ser muy conocida en rubro pesquero de nuestro país, informó El Mercurio de Antofagasta.

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, detalló que Soto es apodado como el "Chorito Marco", debido a que "sacaba choros y él se dedicaba a la actividad pesquera".

"Su familia está muy angustiada"

La jefa comunal explicó que la familia de Soto teme que no pueda ser encontrado. "Hay una creencia dentro de la pesca artesanal de cuando ocurre un naufragio o catástrofe, siempre hay uno que la mar no devuelve, ese es el temor porque hay cinco cuerpos y hay uno que la mar aún no ha devuelto", precisó González.

El Gobernador Marítimo de Antofagasta, Gonzalo Hormazábal, confirmó al citado medio la intensificación en la búsqueda de este último pescador desaparecido, donde seguirán las labores "vía aérea a través de drones, terrestre, por medio de patrullajes de la policía y también de unidades a flote".

Finalmente, la autoridad adelantó que entre este lunes y mañana martes evaluarán las condiciones de la búsqueda de Marco Soto, en el cual tendrán respuesta acerca de si recibirán el apoyo de los buzos de Pan de Azúcar de Coquimbo.