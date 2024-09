"Me apuntó con una metralleta": Mujer asegura haber sido víctima de misma banda que asaltó a familia en La Florida

23 sept. 2024 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia sufrió un violento asalto la noche del domingo en La Florida, Región Metropolitana, donde un grupo de delincuentes los intimidó con un arma tipo subfusil para robarles su vehículo.

El despiadado actuar de los agresores ha generado conmoción, al punto de que una mujer de la misma comuna aseguró haber sufrido la noche del miércoles 11 de septiembre el robo de su automóvil a manos de esa banda criminal.

Lo anterior, a raíz de un video del portonazo del domingo ampliamente difundido por la prensa, y que muestra el uso de una metralleta. La mujer afirmó haber sido amenazada con la misma arma.

"Tenía un tipo de metralleta"

"Hace un par de días atrás me sucedió lo mismo. Se me cruzó un auto, un tipo SUV, recuerdo muy bien que era de color blanco, y fueron sumamente agresivos, tal como se mostró en el video en la mañana", señaló a Mucho Gusto la vecina de La Florida, quien optó por no revelar su identidad.

"Se bajan tres tipos, uno de ellos, el que me apuntaba a mí... no era con una pistola, sino un tipo de metralleta. No sé si se llamará así o no, pero era un arma distinta, no era un revólver o una pistola", afirmó la víctima del asalto.

Según su relato, los otros delincuentes se acercaron a su hija y el pololo de ella, que también la acompañaban en el viaje. "Ellos tenían una pistola y fueron sumamente agresivos. Nos tiraron abajo, me registraron el cuello por si tenía algo más, me quitaron mis pertenencias y se llevaron mi auto", recordó.

La conductora del vehículo aseguró que la banda estaba compuesta por menores de edad por "la forma en cómo actúan, en cómo yo los escuché que hablaban". Además, señaló que llevaban el rostro cubierto, "al igual que en el video que se mostraba en la mañana".

"Le dijo que con mi hija no"

Al igual que ella y su hija, dos de las víctimas del asalto ocurrido el domingo en la noche eran mujeres. "Yo creo que nosotras somos blanco importante para ellos, porque somos totalmente vulnerables".

"Ante la situación, uno como mujer, ¿qué hace, cómo se defiende, de qué forma? Yo no lo voy a increpar ni mucho menos, porque uno tiene miedo de que te puedan disparar. Efectivamente, ese es el miedo, porque yo no sabía si se les podía escapar un tiro", comentó.

Eso sí, recordó que en el momento sí se enfrentó a uno de los delincuentes para defender a su hija: "Cuando uno de los tipos va hacia atrás y veo que está forcejeando con mi hija, yo ahí traté de enfrentarlo. Le dije que con mi hija no. Entonces, tomé un poco al tipo para sacar yo a mi hija y defenderla".

"Con el miedo de que ellos me pudieran hacer algo a mí, pero en el momento tú no lo piensas, tú no mides eso, porque es tu hija, son tus hijos. De guata, de mamá, porque yo creo que cualquier mamá haría lo mismo", añadió.

"Yo la defendí como pude, yo lo único que le decía: "Hija, bájate". Y yo al tipo lo tomé de la chaqueta, lo tiré hacia atrás y le dije: "No, con mi hija tú no". Fue lo único que le dije", finalizó la mujer.