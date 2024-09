"Si me disparas, dispárame a las piernas": El crudo relato de víctima de portonazo amenazada con subfusil en La Florida

23 sept. 2024 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de domingo se registró un violento portonazo en la comuna de La Florida, donde un conductor, su pareja y su hermana fueron atacados por un grupo de seis delincuentes que buscaban robar su vehículo.

Los sujetos intimidaron al grupo familiar usando piedras y un arma larga que aparentaba ser un subfusil o una ametralladora, según quedó consignado en un video de las cámaras de seguridad de calle El Tranque, afuera del domicilio de las víctimas.

"Si me disparas, dispárame a las piernas"

Catalina, una de las víctimas, relató que los delincuentes fueron muy agresivos y portaban una metralleta con la que los obligaron a bajarse del auto, los amenazaron con las armas y les robaron sus pertenencias.

"Si yo no me bajaba del auto, había un tipo que me iba a tirar una piedra para romper el vidrio y obligarme a descender del vehículo. Yo me bajé tranquilamente y le pasé la mochila, pero él seguía con la intención de apuntarme al estómago para en cualquier momento dispararme. Yo le digo 'si me disparas, dispárame a las piernas o a las manos' para no dañar mi cuerpo", contó la mujer.

"Yo discuto con uno, que me está constantemente apuntando al estómago para que lo entregue todo. Yo le digo que se lleve mi mochila, que tengo todo en la mochila. Él insistía. Después de discutir, yo le tomo la pistola, lo empujo y decido correr", añadió.

"Me golpean en la cabeza"

Por su parte, Alex, el conductor del auto, contó que había dos de ellos que portaban metralletas, que todos estaban armados y que lo apuntaron a la cara, por lo que solo les pidió a los delincuentes que no les dispararan.

"Son cosas que uno ve en una película de guerra. Entrego todo, el vehículo, las llaves, mi teléfono celular y aun así me golpean en la cabeza. Me provocan un corte, sangraba muchísimo", relató.

Tras ello, los sujetos se dieron a la fuga con el vehículo, pero tras avanzar un par de cuadras este se detuvo, ya que "contaba con sistema corta corrientes, por lo que fue abandonado por los sujetos, siendo hallado por personal de Carabineros momentos más tarde", explicó el subinspector Ernest Rodríguez de la Biro Sur de la PDI. Por ahora no hay detenidos por este crimen.

