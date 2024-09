Cierre de Huachipato: Presentan plan de fortalecimiento industrial del Biobío

17 sept. 2024 - 01:52 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de impulsar la industria y abordar las consecuencias de corto plazo del cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato, el Ministerio de Economía, presentó el plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, en una actividad que reunió a los sindicatos y representantes del sector público y privado.

Autoridades de Gobierno

Junto con ello se busca “desarrollar la ciencia y tecnología que se necesita, para proyectarse hacia el futuro”, junto con hacerse cargo “de los desafíos de corto plazo asociados al cierre de Huachipato, apoyar a las empresas de proveedores, apoyar a los trabajadores”, agregó.





Según se informó, la implementación comenzó este lunes con un taller de Corfo y el Ministerio del Trabajo, junto a las empresas proveedoras en situación de riesgo y reuniones de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, con gremios, autoridades y sindicatos.

Subsidio a la contratación

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, dijo por su parte, que se dispuso “un subsidio de retención laboral durante cuatro meses, focalizado en los proveedores directos de Huachipato, con el objetivo de establecer un cortafuegos que permita proteger las fuentes de empleo y asegurar que las personas puedan mantenerse en el tiempo mientras buscan otras opciones laborales”.



Además, se anunció un subsidio a la contratación que va a permitir que cualquier trabajador o trabajadora que se haya desempeñado en Huachipato o en alguna de las 162 empresas proveedoras, obtenga un subsidio en el caso de ser contratado, el que irá hacia las empresas que contraten.



“Queremos transmitirles a todas y todos los trabajadores que dependen directa o indirectamente de Huachipato, que no los vamos a dejar solos”, subrayó la autoridad.



“Es clave acelerar y destrabar los procesos administrativos y abrir los caminos a la inversión y a la generación de empleo que tanto necesitamos, sin dejar de lado, opciones legislativas como modificar la Ley de la Jibia para que incorpore a los industriales en su captura, y que podría generar mil empleos, así como no olvidar el apoyo a la corporación cultural Artistas del Acero”, dijo por su parte el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz.



Mientras que la delegada presidencial, Daniela Dresdner, destacó que “lo que se le está proponiendo a la región del Biobío es un plan de desarrollo económico para el futuro. Uno como no se había planteado hace ya varias décadas”.



Por su parte, Héctor Medina, presidente del Sindicato N°1 de Huachipato, destacó la disposición de las autoridades, tanto nacionales como regionales, para apoyar a los trabajadores de la siderúrgica, mediante la implementación del plan.



“Este es un momento difícil, muy difícil para la región, muy difícil para el país y muy difícil para los trabajadores de Huachipato y todas las empresas contratistas que nos han colaborado siempre y que siempre han sido el puntal de nuestro trabajo”, afirmó Medina.



“Estamos convencidos de que de esto vamos a salir, pero vamos a salir con estos señores y con estas señoras que nos han apoyado”, agregó.



“Hoy día es un día triste para Talcahuano. (…) Con los subsidios que va a dar el Gobierno, con el apoyo que vamos a tener, vamos a tener que salir adelante”, complementó el presidente del Sindicato N°2 de Huachipato, Fernando Orellana.



Esta iniciativa propone medidas para disminuir el impacto productivo y en el empleo por el cierre de la usina; revertir la reducción de los puestos de trabajo, además de la merma en la infraestructura industrial y en la producción de la región; articular una estrategia de fortalecimiento industrial en alianza con los representantes de los trabajadores, las empresas y el sector académico local.

Todo sobre Economía