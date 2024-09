"Se metió a la casa y lo atrapé": Encuentran a mono que había escapado desde el zoológico de Quilpué

15 sept. 2024 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de esta tarde, el mono que había escapado desde el zoológico de Quilpué, en la región de Valparaíso, finalmente fue encontrado al interior de una casa de la ciudad.

"Se metió a la casa y lo atrapé"

El animal fue encontrado por Matías Morales, luego de que el primate de la especie Cai ingresara a su domicilio poco tiempo después de haber sido avistado por el equipo de Meganoticias en un cerro de la ciudad.

"Andaba buscando ramas para hacer una fonda en la casa y de repente apareció el mono en la calle (...) se metió a la casa y lo atrapé", contó Morales.

"Me logré sacar el polerón y lo cubrí. Me intentó morder, pero por lo menos no lo logró", dijo sobre el animal que estaba asustado cuando logró atraparlo en la cocina de su casa.

Mono será evaluado en el zoológico

Tras dar aviso a Carabineros, hasta el lugar personal de RCA Rescate Animal, quienes lideraban el operativo de búsqueda el animal y que tras ponerlo en una malla especial trasladaron al mono de vuelta al zoológico.

"Espero que ahora el veterinario del zoológico haga una evaluación y vea en qué estado se encuentra (el mono)", explicó Álex Letelier, director nacional de la ONG.

Todo sobre Sucesos