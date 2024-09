"No acercarse y no alimentarlo": Mono escapó del zoológico de Quilpué y se encuentra deambulando por la ciudad

15 sept. 2024 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se han viralizado diversos registros de un mono que se encuentra deambulando por las calles de la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso. El animal escapó desde el zoológico municipal y está siendo intensamente buscado por las autoridades.

En las imágenes se puede ver al mono corriendo por un parque, además de caminar por las rejas y techumbres de diferentes casas del sector alto de la ciudad.

¿Qué dijeron las autoridades?

Desde la Municipalidad de Quilpué informaron que "en horas de la mañana de este domingo, en circunstancias que aún se investigan, un mono de la especie Cai escapó de su hábitat en el Ecoparque Municipal".

"Si bien no se trata de una especie peligrosa ni agresiva, en caso de ser avistado, el llamado es a no acercarse y a no alimentarlo", añaden.

Las autoridades municipales informaron también que "el animal se encuentra con su manejo sanitario al día" y anunciaron una "investigación interna" para determinar las responsabilidades en el escape del mono.

La directora del SAG en Valparaíso, Astrid Tala, explicó que "es muy importante que si lo ven, hay un avistamiento de esta especie, de este primate, puedan avisar o al Zoológico, o a la Municipalidad de Quilpué o también a Carabineros".

Revisa registros del mono en Quilpué

