"Se le notaba que eran niños": Trabajadores de un negocio de barrio son golpeados con fierros en violento asalto

¿Qué pasó?

Al menos dos negocios de barrio fueron asaltados en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Los hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad muestran el violento accionar de los delincuentes.

En los videos de uno de los locales, se puede ver a los asaltantes sacando un fierro y golpeando en reiteradas ocasiones a los dependientes del negocio, los que no habían puesto resistencia alguna al atraco.

"Se le notaba que eran niños"

"Me pegó muchas veces. Entonces, yo dije: 'si yo no reacciono aquí, capaz que me mate', porque no dejaba de pegarme", relató a Meganoticias un joven que fue víctima de este asalto.

Al zafarse de los golpes del delincuente, el joven ayudó a su compañera y escaparon al exterior del local para poder ponerse a salvo.

"Súper violento, sin ninguna razón, sin ningún motivo, porque nadie ofreció resistencia. Nos sustrajeron todos los teléfonos y después a mí me empujaron, me tiraron al suelo y ahí fue cuando me pegaron con esta arma que era como un fierro", explicó la otra víctima.

"Eran menores de edad, se les notaba en la cara. Aunque estaban todos tapados, se le notaba que eran niños", agregó el joven asaltado respecto a sus atacantes.

