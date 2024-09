Trabajadores del aeropuerto de Santiago confirman huelga ad portas del feriado XL de Fiestas Patrias

11 sept. 2024 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

A solo días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias "XL", llamadas así debido a que habrá tres días feriados además del fin de semana, los trabajadores del Aeropuerto de Santiago confirmaron que este jueves comenzarán una huelga. La decisión se debe a que no han logrado llegar a un acuerdo con la concesionaria Nuevo Pudahuel.

¿A qué hora inicia la huelga en el Aeropuerto de Santiago?

En un principio, las movilizaciones, que amenazan con complicar los vuelos en plenas Fiestas Patrias, estaban convocadas para la jornada de este miércoles, pero las negociaciones se extendieron por 24 horas. De este modo, tras no llegar a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo, la huelga comenzará este jueves 12 de septiembre a las 07:00 horas.

Las motivaciones de la huelga de los trabajadores del Aeropuerto de Santiago

El presidente del Sindicato de Nuevo Pudahuel, Juan Prado, explicó en Radio Bío-Bío que la huelga "tiene que ver con la reajustabilidad del sueldo real. Estamos viendo el tema de los bonos que nosotros pedíamos por el bono marzo. También, tenemos un bono de septiembre y uno de diciembre que nunca se reajustan (…) Los bonos son brutos, no son líquidos, entonces no crece".

Prado señaló que durante la pandemia se adecuaron a lo propuesto por la empresa, pero que ahora "llegaron con otros argumentos, diciendo que por culpa de la pandemia todavía están endeudados, que aún no tienen plata y que por eso no pueden darnos nada".

El presidente del sindicato no comparte estos fundamentos, y argumenta que a simple vista se puede ver al "aeropuerto lleno" y que "si me dicen que no hay plata es porque están haciendo una mala administración".

A esto se suma el bono de colación, sobre el cual expuso que "de $4.500 nos subieron a $5.000 el bono de colación, porque nosotros estábamos exigiendo $9.000, que es el valor de un almuerzo en el aeropuerto, el más básico... Cuando la gente quiere comprar, le compramos a los carritos que son no autorizados para la venta de colación".

