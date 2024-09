"Me perforó el cráneo": Víctima denuncia a hombre que dispara balines desde su edificio en Santiago y es detenido

09 sept. 2024 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de un edificio residencial de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, fue impactado en la cabeza por un hombre que disparaba balines desde su departamento, quien tras la denuncia acabó detenido.

¿Qué dijo la víctima respecto al hombre que dispara balines desde su departamento?

En conversación con Meganoticias, Luis, la víctima, reveló la tarde de este lunes que "el sábado en la mañana sonó un golpe en el vidrio (...), y después de como una hora, yo me siento en el balcón con un amigo a hablar por videollamada y de repente siento un golpe en la cara".

Tras esto, el amigo con quien hablaba por videollamada le dijo: "Mira, te rajaron", tras lo cual Luis aseguró ver "un chorro de sangre". "Vengo, me limpio y él me dice 'eso es un balín', porque él fue policía en Venezuela", agregó.

"Entonces, bajo a recepción y ellos me dicen que vaya al edificio del frente porque tiene que haber provenido (el disparo) de al frente", agregó.

Posteriormente, explicó que "los conserjes de la otra torre (la del frente) me dicen que me espere ahí, que llamarán a los de recepción, y los de recepción llamaron a Carabineros. Yo los estuve esperando ahí, y entonces, una chica le dijo a ellos que tenían sospechas de quién era. Ellos (carabineros) subieron al piso 19 y sacaron al ciudadano".

"Lo sacan con fusil, con la caja de balines y una mira, se lo llevaron preso y todo, pero entonces, ¿qué pasa ahora? Yo tengo el balín en el cráneo, me perforó el cráneo", manifestó.

Finalmente, Luis detalló que el balín le "puede dañar el ojo y también puedo quedar inválido. Todavía no me lo han podido sacar, me están haciendo un seguimiento. Yo lo que necesito es que se haga justicia".

