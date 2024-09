Estas son las hipótesis que maneja la Fiscalía por el caso de la pareja de amigos que desapareció en Monte Patria

06 sept. 2024 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy se cumplen 11 días desde que se perdió el rastro de María Rojas y Julio Muñoz, una pareja de amigos de Monte Patria, región de Coquimbo, que se juntó el pasado lunes 26 de agosto en Huatulame, lugar donde la mujer tenía su domicilio, para compartir una cerveza.

La situación generó un operativo en la zona para encontrar a Rojas y Muñoz. Sin embargo, aún no hay certezas de su paradero. Eso sí, desde el Ministerio Público están trabajando con dos hipótesis.

Estas son las dos hipótesis que maneja la Fiscalía

Desde el Ministerio Público barajan dos hipótesis que podrían esclarecer la desaparición de la pareja de amigos, donde la primera apunta directamente a la intervención de terceros, mientras que la segunda se relacionaría a que, tanto María Rojas como Julio Muñoz, acordaron desaparecer por iniciativa propia.

El fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, relató al diario El Día que "no sabemos los motivos. No sabemos si fueron llevados a la fuerza o eventualmente desaparecieron de forma voluntaria, que son hipótesis que no son descartables. Están siendo investigadas cada una de ellas".

Aunque no se descarta que la pareja de amigos haya optado por alejarse de forma consensuada, la familia de la mujer desecha esta hipótesis, dado que aseguran que no era casual que se alejara por periodos largos de tiempo. Además, la calificaron como una madre preocupada por sus hijas.

"Es muy extraño todo, pero debo decir que mi mamá no acostumbrada a salir así, además que tiene una hija de 18 años que está estudiando. Entonces es imposible que ella se fuera así de la nada, porque ella estaba muy preocupada de mi hermana, siempre estaba pendiente de que tuviese plata para su pasaje para que vaya a estudiar", comenzó diciendo Yael Cortés, una de las hijas de María.

"Era una madre muy preocupada. Por eso yo descartaría esa hipótesis por parte de mi mamá. Por parte del otro hombre no podría decir mucho, porque él acostumbraba a irse algunos días, aunque no tantos tampoco", agregó.

En tanto, desde Carabineros, indicaron que se han desplegado todos los recursos y que han trabajado unidades del OS7, del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

