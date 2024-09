"Todo esto es muy raro": Las dudas de sobrina de mujer que desapareció con su amigo en Monte Patria

04 sept. 2024 - 09:03 hrs.

Este miércoles continúa la búsqueda de María Rojas y Julio Muñoz, dos amigos que el 26 de agosto se juntaron para compartir una cerveza y posteriormente desaparecieron en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo.

Desde ese día, la única evidencia que se tiene es el celular de la mujer de 48 años, encontrado en el suelo de su domicilio en Huatulame, lugar donde se reunieron cerca de las 20:00 horas.

En el operativo para dar con su paradero están trabajando familiares, autoridades locales, vecinos y equipo especializado de Carabineros, tales como el GOPE, el SEBV y el OS-7, en coordinación con la Fiscalía de Ovalle.

"Todo esto es muy raro"

Fabiola Rojas es sobrina de María y declaró sobre el extravío de su tía que "todo esto es muy raro. Queremos apoyo y nos faltan pistas, que alguien nos diga si vio algo, si vieron la camioneta (de Julio) o a ella. Uno no sabe lo grande que puede ser esto, pero ojalá que la gente nos colabore".

Por su parte, poco antes de que se cumpliera una semana desde la desaparición de Rojas —este miércoles se cumplieron nueve días sin ella—, su hija Jael Cortés publicó un video para solicitar ayuda en la búsqueda.

"Estamos desesperados, ya no sabemos dónde buscar, no tenemos nada. Ya no sabemos qué hacer, son muchos días. Si alguien le ha prestado ayuda y tiene miedo de devolverla (después de) tantos días, por favor, déjenla en un lugar donde la podamos encontrar fácil. Lo único que pedimos es eso", declaró en el registro.

"No podemos asegurar que se encuentren juntos"

Según declaraciones de familiares de María, ella y Julio son amigos desde hace tiempo, cuando él era niño inclusive (actualmente tiene 35 años). Muñoz frecuentemente la visitaba en su casa, por lo que era alguien de confianza para los cercanos de la mujer.

El 26 de agosto, la última persona en verlos fue la hija menor de Rojas, cuando los divisó compartiendo una cerveza en el terreno de la vivienda. Al otro día, la adolescente salió de casa rumbo al instituto, pensando que su mamá dormía en su habitación. Sin embargo, no estaba y con el transcurso de las horas no apareció.

"Lo único que pensamos es que se fueron juntos a algún lugar, pero no tenemos ninguna información. Acá no hay cámaras, nada, porque es una zona rural", manifestó Cortés a El Día.

María Rojas y Julio Muñoz están desaparecidos desde el 26 de agosto en Monte Patria (Facebook)

Por otro lado, desde la familia del hombre también se refirieron a su extravío. Presentaron la denuncia por presunta desgracia el 29 de agosto (por Rojas se ingresó el 27), porque él "en otras ocasiones se desaparece por unos días, pero llega", aseguró su hermana Paola Segovia en redes sociales.

"Nadie sabe lo que pasó con ellos. No podemos asegurar que se encuentren juntos", añadió en su publicación.

Finalmente, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, informó que "lo que sabemos es que ambos estaban compartiendo y, de un rato para otro, desaparecieron. Motivos no sabemos aún, tampoco sabemos si fueron llevados a la fuerza o en forma voluntaria, hipótesis que no son descartables".