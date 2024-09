"El tipo me pegaba con la pistola en la cabeza": Video muestra violenta encerrona a mujer en La Florida

04 sept. 2024 - 07:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un violento asalto la noche del martes en La Florida, Región Metropolitana, tras sufrir el robo de su vehículo durante una encerrona y ser agredida físicamente por los delincuentes.

El hecho fue grabado por una cámara de televigilancia, en el que se ve cómo la víctima es abordada por dos camionetas, de las cuales desciende la banda criminal y procede a atacarla.

Delincuentes lograron robarse el vehículo

El hecho ocurrió cerca de la intersección de las avenidas Inglaterra con Liverpool, mientras la conductora se encontraba estacionada. En ese lugar, fue interceptada por los delincuentes.

Según el registro audiovisual, la mujer fue sacada a la fuerza de su automóvil y arrojada al suelo. Allí, los delincuentes le robaron sus especies de valor y la golpearon en la cabeza con un arma de fuego.

Posterior a ello, los agresores lograron darse la fuga con el vehículo de la víctima, a pesar de que, segundos después, se ve a algunas personas del sector intentando detenerlos.

"Me empezaron a golpear y me tiraron al suelo"

La conductora, identificada como Jessica, contó que "estaba estacionada y me abordaron dos vehículos. Uno se puso delante y el otro atrás".

"Se bajaron... vi mucha gente, era como cinco tipos. Me abrieron el auto y empezaron a golpear, me tiraron al suelo. El tipo me pegaba con la pistola en la cabeza".

"Yo gritaba desde el suelo, porque fueron muy violentos y tenía las llaves colgadas de mi pecho (...) A uno de ellos le vi claramente su rostro", detalló.