Cursó diplomado en la PUC para tener el dominio "@UC.cl" en su correo y se lo cambiaron: Recurrió a la justicia

02 sept. 2024 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un recurso de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica (PUC) fue el que interpuso quien fuera un estudiante de un diplomado impartido por esa casa de estudios, luego de que la entidad eliminara de manera definitiva y permanente su casilla de correo electrónico con dominio "@UC.CL".

Esto, según el estudiante, aún cuando el contrato educacional por cursar el diplomado incluía el correo con dicho dominio "para siempre", lo que fue publicitado por la Universidad en distintas plataformas e incluso en un correo. De acuerdo se consigna en el documento judicial, esto fue una motivación para tomar estos cursos por parte del alumno.

"La mayor motivación que yo tenía era poder tener un correo con dominio @UC.CL, ello por el prestigio nacional e internacional que tiene la Universidad Católica, para poder usarlo de manera personal, comercial y profesional, porque considero que al ofrecer mis servicios y trabajar con un correo electrónico con dominio @UC.CL, le da más prestigio, formalidad y confianza a mis clientes y potenciales clientes", especificó el estudiante en el recurso.

Cambio de correo

En la acción judicial apunta que el 9 de julio de 2024 "me comunican a través del correo electrónico transformaciondigital@uc.cl que desde el 10 de julio del mismo año a las 15:00 horas se activaría la cuenta UC en Microsoft 365, cambiando también la casilla al nuevo subdominio de educación continua, esta es @educacioncontinua.uc.cl, lo que generó como consecuencia, que desde ese mismo día yo dejara de enviar y recibir correos electrónicos" desde la casilla que se le había sido asignada.

Por esta situación, explicita que "me ha sido privado y eliminado toda posibilidad de tener comunicación con mis clientes, proveedores y potenciales clientes, generando un grave perjuicio en lo laboral, en lo profesional y en lo económico, pues todas esas actividades de mi vida diaria se han visto mermadas, ya sea por no recibir información que me envían mis clientes (...) lo que me ha generado tener pérdidas económicas importantes".

Por lo expuesto anteriormente, el estudiante solicitó que la casa de estudios retrotraiga en su decisión y le devuelva la dirección de correo original. Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones.