Bomberos acudieron a emergencia sin agua en el carro bomba: Cuatro funcionarios fueron dados de baja

02 sept. 2024 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un error garrafal provocó que cuatro bomberos fueran dados de baja. Esto, después de que los funcionarios acudieran a una emergencia sin tener agua en el carro bomba en la localidad de Pichirropulli, comuna de Paillaco, región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado cuando personal de bomberos fue requerido para controlar un incendio que estaba teniendo lugar a solo cuatro cuadras de donde estaba emplazado el cuartel.

A pesar de que fueron a atender el siniestro, una vez que llegaron al sitio del suceso, los voluntarios no pudieron atacar las llamas, pues se dieron cuenta de que el carro bomba no contaba con agua. El vehículo no había sido cargado anteriormente, lo que provocó que cuatro funcionarios fueran dados de baja de la institución.

El carro estuvo en un taller previo a la emergencia

Fue el superintendente de Bomberos de la mentada localidad quien se refirió a esta situación, destacando que el carro bomba había estado anteriormente en el taller mecánico, siendo el comandante y capitán, los que tenían el deber de cerciorarse de que este estuviera listo para atender la emergencia, según consigna Bio Bío

A propósito de esta negligencia, los funcionarios se vieron en la obligación de pedir ayuda a bomberos de Paillaco para controlar la emergencia.

A pesar de que ya cuatro voluntarios fueron dados de baja, no se descarta que, mediante avance la investigación, se engruese la lista de quienes deban dejar la institución.