"La amputación fue reconstruida": Cristóbal Campos se mantiene como paciente crítico tras grave accidente

02 sept. 2024 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

El subdirector médico de la ex Posta Central, Jorge Ibáñez, actualizó el estado de salud del arquero Cristóbal Campos, quien sufrió una grave lesión en su pie derecho tras un accidente de tránsito en la Ruta 78, en la comuna de Talagante.

Amputación de su pie fue parcial y logró ser reconstruido

De acuerdo al profesional de la salud, el jugador fue trasladado al recinto médico y lo hicieron pasar directamente al recuperador. "Ahí se hicieron las primeras intervenciones, en donde se evidencia, inicialmente, una lesión compleja en el pie, y se le realiza una serie de exámenes".

"Pasa directamente a pabellón a eso de las 04:00 horas, en donde se interviene por un equipo experto de traumatología, especialistas y sub especialistas en pie intermedia inferior", agregó Ibáñez.

Según relató, al examinar al futbolista "se evidencia una amputación traumática de la pierna, que tenía algunos fragmentos que adherían la extremidad al resto del cuerpo".

Al respecto, explicó que existen amputaciones completas y amputaciones parciales. "En el caso de él es una amputación parcial, dado que sale de la articulación y queda con algunas estructuras que lo dejan todavía en acompañamiento del resto del cuerpo", indicó.

Pese a la gravedad de la herida, la autoridad del recinto informó que "gracias a la destreza de los cirujanos de nuestra institución, fue posible reconstruir la extremidad, con lo cual en este momento tenemos viabilidad de la extremidad".

"Son lesiones muy complejas, tuvo una cirugía de más o menos casi cuatro horas. (...) Son estructuras óseas, musculares, vasculares y neurológicas que tenemos que ir recuperando", añadió.

"Uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo"

Ibáñez aclaró que la situación médica de Campos se está evaluando minuto a minuto "con un equipo de cirujanos vasculares, traumatólogos en pie, el equipo de la UPC y el equipo de anestesia".

"Debido a la gravedad de la lesión, uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo, sino que simplemente es la reconstrucción y esto es algo extremadamente dinámico que puede ir cambiando en el proceso", añadió.

El subdirector de la ex Posta Central explicó que la lesión más importante que presenta el futbolista es "la extremidad inferior con esta amputación que fue reconstruida afortunadamente, pero además tiene otro tipo de lesiones que categorizan este paciente como un paciente crítico".

Pese a su gravedad, no está en riesgo vital, sin embargo, "hay que tener en cuenta que esto es algo muy evolutivo. No puedo garantizar ahora un pronóstico", sostuvo, por lo que no es posible todavía determinar si podrá volver a jugar o no.

Respecto a lo que viene, Ibáñez señaló que "puede continuar con la viabilidad de la extremidad, así como no hacerlo y tener que hacer someterse otros exámenes y otro tipo de intervenciones".