"Tu desaparición está lejos de ser algo normal": El mensaje de nieta de María Ercira tras 108 días de búsqueda

28 ag. 2024 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Hernández, nieta de María Ercira Contreras (86) quien fue vista por última vez el pasado 12 de mayo en Limache, región de Valparaíso, dedicó a través de su cuenta personal de TikTok, unas palabras para su abuela, quien desapareció el 12 de mayo pasado.

"Tu desaparición está lejos de ser algo normal"

Avanzan los días y la familia de María Ercira aún no tiene certezas de su ubicación. "Sé que tu desaparición está lejos de ser algo normal, siento que pudo ser cualquiera de la mesa y me pesa que hayas sido justamente tú que mereces vivir esta etapa de la vida en tranquilidad", indicó Natalia.

"Me gustaría que todo lo que hemos movido sirva de algo… Pensé que al hacer mucha difusión, tal vez podríamos llegar a personas que empatizarían con nosotros y nos ayudan a ejercer también presión social para buscarte con más fuerzas, pero me doy cuenta de que en muchos casos no ha sido así", lamentó.

Ante los juicios que han recibido por quienes cuestionan que dejaron "sola" a la adulta mayor cuando acudió al baño durante la celebración por el Día de la Madre, sostuvo que "nunca fue sola al baño… ella va con un grupo de familiares a un baño pequeño para dos personas".

Añadió también que "para los que dicen y como no se dieron cuenta si estaba al lado (hablamos de un baño con cierta privacidad y no de una cocina americana) nuestra búsqueda comenzó, apenas llegaron los últimos familiares del baño y esto lo captan incluso las cámaras".

Finalmente, Natalia Hernández se refirió a los rumores que indican que la desaparición está vinculada a temas económicos y sinceró que María Ercira "no tenía herencia ni seguros y aunque parece para algunos difíciles de creer, una vida vale mucho más, porque el dinero se recupera".