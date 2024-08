"Me estafaron": Pasajero que tuvo momento de furia en el aeropuerto entrega su versión

28 ag. 2024 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Emmanuel Bony, el ciudadano haitiano que el pasado martes tuvo un momento de furia en el Aeropuerto de Santiago y rompió algunas pantallas instaladas en el recinto, entregó su versión de los hechos y afirmó que fue estafado.

Este miércoles, el pasajero fue formalizado y quedó con firma mensual, prohibición de acercarse al aeropuerto y arraigo nacional.

¿Cuál es la versión del pasajero haitiano que tuvo momento de furia en el aeropuerto?

Carabineros ya había señalado que el hombre aseguró que había sido estafado, ya que habría comprado un pasaje con destino a Miami, para después volar a Haití, el cual no tenía validez.

"No hablo español bien", comenzó diciendo, para luego contar que trabaja en Chile junto a otra persona. "Tengo seis años aquí", añadió.

Emmanuel señaló que el pasaje le salió arriba de $1.400.000 y que costearlo implicó un gran esfuerzo. "Yo trabajo mucho", aseveró.

"Me estafaron"

El pasajero afirmó que "compré todo y me planifiqué para viajar. Después llego y la persona (del aeropuerto) me dice que no".

"Pasé por muchas emociones", manifestó. "No tengo familia aquí, soy solo yo".

"Me estafaron", aseguró, culpando al Gobierno. "El Gobierno sabe la cosa bien", sentenció.

Respecto a lo ocurrido, precisó que "hace un mes compré el pasaje... Llegué al aeropuerto como a las 4:30 (...) y al pasar para registrar la persona me dice que no puede viajar y que no tengo visa".

Emmanuel señaló que pensaba que "podía viajar sin visa", y que las herramientas que utilizó para golpear las pantallas las portaba porque trabaja en la construcción.