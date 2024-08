"Pasa por todas las autopistas": Conductor denuncia clonación de la patente de su vehículo

26 ag. 2024 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante fiscalización en la comuna de La Florida, región Metropolitana, un conductor identificado como Iván Letelier, denunció ser víctima de la clonación de la placa patente de su vehículo y acusó no recibir ninguna solución pese a sus insistentes reclamos.

En unas fotografías que mostró el afectado se ve que la placa patente su la camioneta tiene las mismas letras y dígitos que la del vehículo que lo suplanta, motivo por el cual, él, quien es dueño legal de la matrícula, recibe todos los cobros asociados a la patente.

"Pasa por todas las autopistas"

La pesadilla para el denunciante comenzó cuando empezó a recibir los cobros de los viajes que realiza el presunto clonador de su patente. "Iba pagando y yo siempre decía que no la ocupo, yo las autopistas no las ocupo, a menos que salga de vacaciones", indicó el afectado.

También señaló que la persona que estaría suplantando su patente "pasa por todas las autopistas. Tengo que estar yo yendo a las autopistas y ¿qué es lo que me dicen?, tengo que hacer el reclamo a cada autopista que él pasa para que ellos (las autopistas) me hagan el descuento de los cobros".

Iván reclamó no haber recibido ninguna respuesta por parte de las autopistas."El otro día tuvimos una discusión (con una de las autopistas). Le dije a la señorita que me dé la dirección de estos gallos para hablar con ellos… Pero no, ninguna solución", aseveró.

Asimismo, relató que tomó interpuso acciones legales, sin embargo, aún no obtiene una respuesta."Hice la denuncia en Fiscalía, tampoco ha pasado nada. En Carabineros está hecha la denuncia, pero nadie hace nada. La autopista se lava las manos", lamentó.