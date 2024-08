"Me decía que nunca iba a manchar el uniforme": Habla la mamá de carabinero que murió baleado frente a Teatro Caupolicán

26 ag. 2024 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero, identificado como el sargento segundo Rodrigo Hernán Puga, murió baleado en la madrugada del domingo mientras se encontraba de civil al exterior del Teatro Caupolicán, en la comuna de Santiago.

Desde Carabineros confirmaron la detención de un funcionario que, presuntamente, habría realizado los disparos que le quitaron la vida a su compañero. Ambos se habrían encontrado desempeñando labores de guardias de seguridad privada en el centro de eventos, lo cual es causal de baja de la institución.

La madre del sargento segundo Rodrigo Puga, Francisca Herrera, entregó su testimonio y se refirió al disparo que terminó con la vida de su hijo, circunstancias que aún se mantiene bajo investigación.

"Tratan de no decirme nada"

La madre del funcionario fallecido describió a su hijo como "ejemplar, muy preocupado de todos, buen amigo y padre. Era muy responsable".

"Lo único que me decía era que nunca iba a manchar el uniforme de la institución", sostuvo Francisca Herrera sobre las conversaciones que mantenía con el sargento segundo.

La madre del funcionario fallecido señaló no saber en profundidad sobre lo sucedido y afirmó que "tratan de no decirme nada. Yo pregunto y me dicen 'mamita, tranquila'. No me dicen nada porque soy una persona diabética, me he descompensado".

Consultada sobre si sabía que su hijo prestaba servicios de guardia de seguridad, respondió que "no tenía idea, todo lo contrario, yo siempre lo llamaba".

Herrera también señaló que Carabineros "se ha acercado a mí, me han abrazado y me han dado el sentido pésame".

Por último, y sobre el estado de la delincuencia y la crisis de seguridad en Chile, la mamá de Puga aseguró que él le dijo que "estaba malo, pero que uno tiene que seguir peleando y seguir adelante y no acobardar, porque no hicimos el juramento en vano y uno tiene que ser un buen guerrero".

Todo sobre Nacional