En silencio y defendido por su hermano: Luis Hermosilla llega al Centro de Justicia para formalización por Caso Audios

¿Qué pasó?

Una caótica llegada al Centro de Justicia protagonizó el abogado Luis Hermosilla, quien a las 9:00 horas de este miércoles será formalizado en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del Caso Audios.

Lo hizo acompañado de su hermano y también abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, el que explicó ante la gran cantidad de prensa que su representando cometió un error. Por su parte, Luis se mantuvo en completo silencio.

¿Qué dijo el abogado de Luis Hermosilla?

Juan Pablo Hermosilla sostuvo a los medios que "yo creo que pueden haber delitos y lo importante es que se investigue, que no haya impunidad (...) ustedes van a ver a la Justicia en acción".

"Estamos afectados, él (Luis) cometió un error bien grave cuando ocurrió todo esto, él está consciente del error. Los abogados tenemos que estar a favor de que el sistema funcione bien (...) tenemos que enfrentar las responsabilidades que correspondan", agregó.

Luis Hermosilla en la entrada del Centro de Justicia / ATON

En ese sentido, el defensor aseguró que "no descarto ningún tipo de delito porque eso le corresponde al juez. Aquí hubo un error grave y lo que nos corresponde es someternos, no nosotros decir si hubo o no delito".

La formalización del Caso Audios

Luego de nueve meses de investigación, la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra; el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Miguel Angel Orellana; y el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, formalizarán hoy miércoles a cinco personas por el Caso Audios.

En lo que respecta a Luis Hermosilla, se espera que enfrente cargos por los delitos de cohecho y lavado de activos. El Ministerio Público ya ha anunciado que pedirá la prisión preventiva en su contra.

Los otros imputados que también deberán asistir a la audiencia son Leonarda Villalobos, Luis Angulo Rantul, Patricio Mejías Esparza y Renato Robles Iturriaga.

Los dos últimos son funcionarios públicos: Esparza trabaja en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Robles en la Tesorería General de la República (TGR).

La indagatoria comenzó en noviembre de 2023, cuando Ciper Chile publicó un audio en el que Hermosilla hablaba de un supuesto pago de coimas a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco de una reunión con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

