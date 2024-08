Se vienen los chubascos: ¿A qué hora comienza a llover este miércoles en Santiago?

21 ag. 2024 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien se ha hecho esperar, finalmente este miércoles la lluvia dirá presente en la Región Metropolitana.

De acuerdo al pronóstico del tiempo que esta mañana entregó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, los chubascos empezarán a caer en la tarde, ya que durante la mañana Santiago tendrá claros de sol.

¿A qué hora empezará a llover en la Región Metropolitana?

Sepúlveda sostuvo que en la Región Metropolitana "después de las 3 o 4 de la tarde comenzarían a caer los chubascos".

"Serían un poquito más constantes a eso de las 9 o 10 de la noche", agregó, detallando que se mantendrán "hasta la madrugada del día jueves".

Hay probabilidad de tormentas eléctricas y granizos en Santiago

El comunicador expuso que "ese es el lapso en donde está la mayor probabilidad de chubascos, también con probables granizadas sectorizadas, truenos, relámpagos, vientos de 40 km/h y un ambiente muy frío".

Asimismo, reiteró que "no hay que extrañarse si esta tarde tenemos granizadas producto de las tormentas eléctricas", junto con advertir también que "podría nevar en sectores bajos".

Se esperan rachas de viento de 40 km/h

En la misma línea, el periodista indicó que en Santiago "rachas de 40km/h podríamos alcanzar, pero no es un viento generalizado".

"Al no ser un típico sistema frontal, sino que trae otras características, presenta unos vientos de manera puntual, localizada, no en toda la región", precisó, mientras que "arriba en la cordillera está la probabilidad de viento blanco, no en zonas habitadas".

