¿Lluvia para el 18 de septiembre? Conoce cuándo se sabrá con claridad cómo estará el tiempo en Fiestas Patrias

¿Qué pasó?

La semana de Fiestas Patrias suele ser una fecha en que muchos están atentos al pronóstico del tiempo para asegurar las actividades al aire libre que se toman el protagonismo en las festividades.

Este año la preocupación es mayor, debido a que las Fiestas Patrias serán XL, con cinco días de festejos, ya que el viernes 20 de septiembre se suma como día feriado.

Muchos chilenos no quieren que estas jornadas de celebración se vean empañadas por lluvias que los obliguen a quedarse en la casa, por lo que ya están ansiosos por saber el pronóstico del tiempo para la semana de festejos, pese a que aún queda un poco más de un mes.

¿Cuándo se podrá saber si lloverá en Fiestas Patrias?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que "como pronóstico meteorológico no se puede saber con precisión la ocurrencia (de lluvias) con menos de cinco días de anticipación".

De todos modos, precisó que "si es un evento muy bien definido, muy potente, muy activo, se podría vislumbrar la ocurrencia de si llueve o no llueve para los días 17,18 y 19 (de septiembre), unos seis a siete días antes".

"Si es un evento débil, puede ser unos cuatro días antes. Si ya es más difuso hay que esperar hasta el día antes. Esos son los plazos más o menos para un pronóstico meteorológico de ocurrencia", detalló.

¿En qué fecha se sabrá si lloverá el 18 de septiembre?

Respecto al día 18 de septiembre, ejemplificó que "si es un evento bien definido (de lluvias), podría pronosticarse ya desde el 12 de septiembre, 13 con mayor certeza".

"Si el evento no viene tan claro, si es una baja segregada, por ejemplo, y no un frente activo, habría que esperar unos dos días antes para ver si ocurre o no ocurre", aseveró.

Pese a esto, Jaime Leyton aseguró que "sí se puede calcular la probabilidad (de lluvia) en cualquier minuto, acorde a la estadística que hay disponible".

