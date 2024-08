"Estamos abandonados": Video muestra poste de luz que lleva 9 días colgando en plena calle de Lampa

09 ag. 2024 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos de Lampa han realizado distintos reclamos al llevar más de una semana sin luz, debido al fuerte viento y lluvia del último sistema frontal. Incluso, este viernes, se reportó que un poste que lleva nueve días colgando en plena calle.

La situación quedó expuesta a través de una serie de imágenes mostradas en el matinal "Mucho Gusto", donde se exhibió que el poste está ocupando una parte importante de la vía.

Lo que llamó la atención de la situación es que no se ha establecido un perímetro de protección, por lo que los vecinos —poniendo en riesgo su seguridad— han seguido transitando a pie por allí.

"Tenemos gente con problemas de insulina"

Marta, una de las afectadas, afirmó que ni siquiera se ha hecho presente una cuadrilla de Enel para ayudar en la emergencia: "Nuestros alimentos se perdieron y los pequeños emprendedores perdimos nuestros negocios".

El poste colgando en una calle de Lampa

"Tenemos gente con problemas de insulina. Hay gente postrada. Hay gente con problemas cardiacos y en silla de ruedas. Aparte, tenemos dos colegios que no se pueden utilizar por nada del mundo", manifestó.

La vecina continuó con su relato e hizo hincapié en la seguridad: "A raíz de esto, viene la delincuencia. Nos roban lo poco y nada que tenemos".

"Estamos a la deriva"

Respecto a la caída de los postes de luz, la mujer dijo que "pasábamos por arriba de los cables. No hay nada de seguridad en la esquina".

"Nos arriesgamos. Estamos a la deriva. En esta calle y en Lampa en sí, estamos abandonados", expresó.

Un vecino, cuya identidad no fue revelada, agregó que "tengo un bebé y dos niños y no tengo cómo mantener la estufa y calefacción. No hay bencina ni parafina… Estamos entrando en una desesperación tremenda".

