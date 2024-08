Vecina de Lampa acusa que les cobran hasta $3.000 por cargar sus celulares en medio de cortes de luz

09 ag. 2024 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Nueve días sin luz llevan algunos vecinos del sector Sol de Septiembre de la comuna de Lampa, en la región Metropolitana, quienes recientemente revelaron que hay personas que están cobrando por cargar los celulares.

La situación ha generado que algunos habitantes de la comuna, que cuentan con generador eléctrico, pidan una suma monetaria a cambio de poder cargar los celulares.

Les cobran tres mil pesos por cargar sus celulares

Mariana Martínez, vecina afectada por el corte de luz en Lampa, conversó con Mucho Gusto y explicó lo complicada que la tiene la situación tras la suspensión del suministro eléctrico.

La afectada alertó estar pasando una complicada situación. "Tenemos postes caídos, casas perjudicadas, los refris pelados", dijo, para luego advertir que los almacenes aledaños "están vendiendo cosas vencidas".

Vecina de Lampa acusa cobro por cargar celulares a gente sin luz

Sin embargo, una insólita situación se dio a conocer cuando la afectada confirmó que están cobrando por cargar celulares.

"Hay gente que está cobrando hasta tres mil pesos por cargar un teléfono, cuanto, una o dos horas. Tres mil pesos que puede servir para el pan, para darle de comer a los niños. No es posible", dijo.

Siguiendo lo anterior, Mariana aseguró no estar recibiendo ayuda del municipio debido a que vive en una toma. "No ayudan porque supuestamente es toma. No están inscritas, no nos quieren ayudar", aseveró.

"Hemos tenido que hacer protestas, porque o si no, no nos iban a dar número. Quedamos como 100 personas sin número", lamentó la afectada tras no poder contar con ayuda.

Todo sobre Nacional