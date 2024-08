"Fuimos sorprendidos": Presidente del Sindicato N°2 de Huachipato sostiene que es "terrible lo que está pasando"

08 ag. 2024 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del sindicato N°2 Siderúrgica Huachipato, Fernando Orellana, lamentó el anuncio sobre la suspensión indefinida de las operaciones de la empresa de acero.

Fue el pasado miércoles que se anunció la medida, apuntando a múltiples factores que no se podrían revertir en el corto ni mediano plazo, como la compleja situación financiera que enfrentan.

¿Qué dijo el Sindicato N°2 de Huachipato?

En conversación con Agricultura, Orellana manifestó que “nosotros fuimos sorprendidos, porque nosotros hasta la última hora estábamos defendiendo el porcentaje que se había dado en el dumping, fuimos a la Comisión Nacional Antidistorsiones, estuvimos las sesiones ahí y se suponía que se iba a ratificar por un año”.

“Los dueños ya no van a colocar más dinero para comprar materia prima, por lo tanto, nosotros vamos a sobrevivir hasta el 12 de septiembre y ya no hay más materia prima, no hay nada, no hay compra, por lo tanto, ya es un cierre para Huachipato”, afirmó.

ATON

"Es terrible lo que está pasando"

En esta línea, relató que "nosotros estábamos trabajando de forma normal, pero sí se nos había dicho que había problema de venta".

"Siempre trabajamos a la pérdida, pero el 2023 fue la más grande que ha tenido Huachipato, que fueron 385 millones de dólares, ahora en 2024 íbamos para la misma", sostuvo.

"El negocio es rentable, pero los chinos nos mataron a nosotros (…) es terrible lo que está pasando", recalcó Orellana.

En cuanto a las conversaciones con la empresa, el presidente del sindicato señaló que "nos van a finiquitar a todos y con el 161, pero nosotros estamos pidiendo una mejora que algo más sobre eso y creo que va bien encaminado".