¿Qué es el bloqueo atmosférico? Jaime Leyton explica el fenómeno meteorológico que se registró en Chile

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Letyon, explicó qué es un bloqueo atmosférico, uno de los fenómenos meteorológicos que se registró en Chile durante las últimas semanas.

Julio, tradicionalmente, ha sido catalogado como el mes más lluvioso del año, sin embargo, este 2024 trajo nulas precipitaciones para la zona central y gran parte del país, a diferencia de junio y mayo, donde sí se registraron lluvias.

¿Qué es el bloqueo atmosférico?

El profesional enfatizó en que, cuando no se registra ningún sistema frontal, como sucedió en julio, se trata de un fenómeno denominado bloqueo atmosférico.

En julio "no cayó nada —de lluvia—, cero. Cuando uno dice que no entró ningún sistema frontal es por algo, y ese algo se llama bloqueo, este bloqueo se explica de la siguiente manera: Cuado hay muy altas presiones en la zona centro sur, los sistemas no logran pasar".

En edición de este jueves de "Megatiempo Al Día AM", el meteorólogo mostró una imagen para explicar el bloqueo atmosférico que se registró en julio.

"Lo que tenemos acá (sector rojo del video), son zonas de alta presión, pero anómalas respecto a un promedio climatológico. Este promedio fue superado en 8 hectopascales durante el mes de julio, es decir, estuvo muy alta la presión, anómalamente alta, en la zona sur".

Debido a las altas presiones, el profesional de Mega detalló que "ni siquiera en la región de Los Lagos pudieron ingresar los sistemas frontales por este bloqueo".

Por el contrario, en la región de Magallanes, el panorama fue completamente diferente. Sobre aquello, comentó que "entre la península antártica y Cabo de Hornos, hubo bajas presiones, es decir, todos los sistemas con estas anomalías de presión, de hasta 6 hectopascales más bajo del promedio (...) circularon al sur de la región de Magallanes, dejando en el margen más austral de esa región la actividad frontal".

Julio de 2024 fue uno de los meses más secos para Santiago

El mes pasado trajo nulas precipitaciones para la región Metropolitana, siendo catalogado como uno de los meses más seco para Santiago.

En ese sentido, Jaime Leyton enfatizó en que "en altura, el aire fue tan cálido que se dilató mucho apuntando hacia la Isla de Chiloé. Por lo tanto, había una única columna de aire cálido que bloqueaba el paso de los sistemas".

"Esto explica la sequedad atmosférica que tuvimos durante el mes de julio, la absoluta sequedad atmosférica que se fijó en Santiago con 0 milímetros, en toda la zona central, en la zona centro-sur y parte de la zona sur con escasas precipitaciones", concluyó el experto.

