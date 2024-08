Atropellan a carabinero que estaba prestando ayuda por cortes de luz en Santiago

08 ag. 2024 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue atropellado en horas de la mañana de este miércoles en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, cuando estaba cumpliendo labores de colaboración por el corte de luz que afecta a la zona.

El funcionario fue impactado por un vehículo cuando se encontraba dirigiendo el tránsito en Miraflores con Cardenal José María Caro, intersección en que los semáforos se encuentran apagados.

¿Cómo fue atropellado el carabinero que prestaba ayuda por los cortes de luz en Santiago?

La conductora del vehículo involucrado aseguró que el uniformado no estaba utilizando el chaleco reflectante correspondiente, por lo que no lo vio. Sin embargo, esto fue descartado por Carabineros.

"Se ha dicho que le tiraron el auto encima al carabinero", sostuvo la teniente coronel Estrella Sotelo, quien de todos modos aclaró que lo más probable es que la conductora no lo vio.

La funcionaria precisó que el hecho ocurrió a las 09:00 horas, cuando el uniformado "habilita el tránsito para que pase el vehículo desde Miraflores, de sur hacia el poniente". En ese contexto, fue pasado a llevar con el espejo retrovisor del automóvil.

"El atropello fue a plena luz del día, con luz natural. Esto lo digo al resto de los ciudadanos, para que no se use como argumento. No ver a un carabinero que no está con un chaleco es como no ver a un ciudadano", sentenció.

¿Qué pasará con la conductora?

Tras el atropello, personal de Carabineros que se encontraba en el lugar le tomó declaración a los ocupantes del vehículo.

Respecto a qué pasará con la conductora, la teniente coronel señaló que "estamos tomando contacto con el fiscal. Si el carabinero estuviera lesionado, le corresponde la detención y su situación procesal la determina posteriormente la Fiscalía".