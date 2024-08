Presidente Boric se une a siete países de la Unión Europea: "No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro"

03 ag. 2024 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que “no reconocemos el proclamado triunfo de (Nicolás) Maduro” en las elecciones de Venezuela, uniéndose así a siete países de la Unión Europea.

El Mandatario utilizó su cuenta de X (antes llamada Twitter) para exponer su opinión tras reunirse con el canciller y el expulsado embajador chileno en suelo llanero, Jaime Gazmuri.

¿Qué dijo Boric?

“Recibí en La Moneda al canciller Alberto van Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión”, dijo en la red social.

Añadió que “mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado… pic.twitter.com/sKorxaKiS3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 3, 2024

Para cerrar, expuso que “hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”.

Siete países de la Unión Europea urgen a Venezuela a publicar las actas electorales

Alemania, España, Francia, Italia, Países Pajos, Polonia y Portugal urgieron el sábado a las autoridades venezolanas a "publicar rápidamente todos los registros" de la elección presidencial de Venezuela, a fin de "garantizar la total transparencia" del proceso.

En una declaración publicada por el gobierno italiano, esos siete países de la Unión Europea expresan su "fuerte preocupación" por la situación en Venezuela, donde la oposición denuncia fraudes en los comicios que, según la autoridad electoral, aseguró un tercer mandato al presidente Nicolás Maduro.

