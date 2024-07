Elon Musk acepta pelea contra Maduro: "Si gano, él renuncia como dictador de Venezuela"

El magnate y dueño de la plataforma "X", Elon Musk, aceptó "luchar" contra Nicolás Maduro, quien en un acto público lanzó duras declaraciones contra el empresario.

Maduro había emplazado a Musk luego de que este cuestionara los resultados de las elecciones venezolanas: "Elon Musk, ¡quien se mete conmigo, se seca! (...) ¿Quieres pelea? ¡No te tengo miedo!, donde quieras, en los barrios... ¡Si tú quieres, yo quiero!".

La respuesta de Elon Musk se basó en una publicación que realizó el comunicador Mario Nawfal, quien le preguntó a sus seguidores a través de una encuesta quién ganaría.

El resultado arrojó que Musk ganaría en una eventual pelea contra Maduro con un aplastante 80,2%, mientras su adversario solo obtuvo el 10,8% de los votos. Sin embargo, el 9,1% restante se mostró indeciso.

Aprovechando esa oportunidad, el magnate comentó la publicación de Nawfal y lanzó un curioso desafío: "Si gano, él renuncia como dictador de Venezuela. Si gana, le doy un viaje gratis a Marte", aseguró.

Esto causó la risa del comunicador, que luego etiquetó a Maduro y le preguntó si le "parecen condiciones justas".

