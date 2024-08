Hermana del expresidente Piñera que lo acompañaba en fatal accidente: "Fue un hombre que vivió a concho su vida"

03 ag. 2024 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

A casi seis meses de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, su hermana, Magdalena "Pichita" Piñera, una de las sobrevivientes del accidente de helicóptero, habló por primera vez con la prensa respecto a lo ocurrido ese 6 de febrero y sobre cómo fue la despedida de su hermano.

En entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, la hermana "regalona" del exmandatario sostuvo que él fue un hombre que vivió a concho la vida" y agradeció el "reconocimiento póstumo" que tuvo Piñera.

Fatal accidente en el Lago Ranco

Sobre el accidente, "Pichita" contó que el caos se desató rápidamente luego de escuchar a su hermano exclamar un "¡¿Qué pasó?!", tan solo un momento después de despegar.

"En un segundo, el agua estaba hasta las rodillas, al otro ya llegaba a la cintura, y después me tapó y se oscureció todo. No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude", relató la hermana menor del exgobernante.

Magdalena y Sebastián Piñera (Aton)

Tras percatarse de que su compañero de asiento (Bautista Guerrero) no estaba, decidió salir por ese lado del helicóptero. "Gracias a Dios yo andaba con unos pantalones y una polera muy delgados, lo que me hizo más fácil nadar. Pero cuando venía subiendo, las zapatillas me pesaban y me chupaban hacia abajo", contó.

Magdalena Piñera pensó en quitarse las zapatillas, pero desistir es algo que dijo la salvó de no morir ahogada. Tras un intenso pataleo logró salir a la superficie y se dio cuenta de que su hermano era el único que faltaba.

"Lo empecé a buscar dando vueltas en el agua, pero no había nadie más, no estaba. Ese fue el minuto en que me di cuenta de que se había muerto. Ninguno de nosotros habló. Cuando llegaron a buscarnos nos subimos en silencio a la lancha y así nos quedamos", recordó.

Piñera sostuvo que durante todo ese día solo pudo llorar cuando se encontró con el cuerpo de su hermano en la Comisaría de Lago Ranco. Según le contó al mencionado medio, el cuerpo de Sebastián Piñera estaba envuelto en una tela y recostado sobre una mesa. Ella lo abrazó y comenzó a cantarle el Salmo 91.

"Fue un hombre que vivió a concho la vida"

Magdalena "Pichita" Piñera hizo referencia a que su hermano "murió en su ley", arriba de su helicóptero, explicando que "para él hubiera sido más difícil ser un viejito con chal" cuidado por otra persona. "Él fue un hombre muy manejador de su vida, muy valorador de la libertad humana (...) Fue un hombre que vivió a concho la vida".

"Nosotros teníamos mucha complicidad, solo nos dábamos una mirada, a veces burlesca, a veces irónica, y ya sabíamos lo que estábamos pensando", dijo sobre la estrecha relación que la unía a su hermano mayor.

Sobre la tristeza de la familia, Magdalena Piñera se refirió en específico a Cecilia Morel, señalando que "cuando miro a la Cecilia pienso en su pena, pero ella es una mujer fantástica, es tierna, acogedora, tira para arriba. Yo creo que ha llorado sola, por supuesto que sí, pero va a salir adelante".

Por último, la hermana de Sebastián Piñera se valoró el reconocimiento póstumo al dos veces Presidente de la República. "Hubo un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo al empeño, a su capacidad, a su entusiasmo por Chile".

