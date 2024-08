¿Qué pasó con el viento en Santiago? El análisis de Alejandro Sepúlveda tras ráfaga de 124 km/h en la capital

02 ag. 2024 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista experto en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, realizó un análisis sobre las fuertes ráfagas de viento que se registraron la madrugada de este viernes en Santiago.

Este fenómeno, calificado como histórico para la capital, generó diversos daños materiales y además el corte de suministro eléctrico en diversas comunas.

"Un hecho histórico"

Sepúlveda habló de una baja presión que se descolgó del sur a la zona central y que terminó afectando en particular a Santiago.

Si bien se estimaban vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en la capital, el experto afirmó que "esto quedó totalmente obsoleto. Estamos hablando de un hecho histórico, un evento severo, extremo, que es imposible pronosticarlo con las herramientas que tenemos hoy".

Un árbol caído ante el fuerte viento en Santiago / Aton

¿Por qué los vientos aumentaron tanto?

Acerca de la racha de 124 kilómetros por hora que se registró en Santiago, y que es la más alta observada jamás en esta zona, Sepúlveda dejó en claro que esto "es materia de investigación".

Sin embargo, reveló que una teoría es que "se generó un viento raco, que baja por la montaña. Coincidiendo que subió la temperatura de golpe, y la hora de la racha de 124 km/h llegamos a 16 grados".

"Hablaron de vientos huracanados. Para ejemplificar la fuerza del viento puede servir. Cuando tienes una tormenta y los vientos sobrepasan los 120 km/h se habla de huracán. No tuvimos un huracán, pero si lo quieres llevar a una comparativa, es una racha que equivale a un huracán de categoría 1", dijo.

Agregó que "tuvimos como dos horas con vientos sobre 60 km/h. Un evento inédito en Santiago. No hay registros de esto. Se salió del pronóstico y no estaba dentro de las posibilidades. No es que hayamos tenido varios minutos con 124 km/h. Eso fue una racha".

