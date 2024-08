Video muestra a estudiante cruzando el río a caballo para llegar a clases en Concepción: "No me las suspendieron"

02 ag. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal que afecta a varias zonas del país, durante este viernes se conoció la historia de una joven que cruzó a caballo el río Andalién, que se encuentra desbordado, para llegar a clases en la universidad.

Se trata de Constanza, estudiante de Nutrición, quien fue ayudada por un vecino del sector, quien se ofreció para trasladarla de esta particular forma, al captar que la fuerza del agua estaba generando problemas para transitar a pie.

El recorrido quedó grabado en Meganoticias Ahora, espacio en que más tarde la protagonista fue entrevistada, asegurando que debía sí o sí llegar a su casa de estudios.

¿Qué dijo la joven?

La joven explicó en primera instancia que "no sabía cómo iba a poder salir de esta situación", por lo que tomó la decisión de cruzar el río a caballo.

En esta línea, aseguró que las clases no fueron suspendidas en su universidad: "Cuando pasó el temporal, que hubo otro temporal, no me las suspendieron tampoco".

La situación ha sido caótica en Concepción a raíz del desborde del río Andalién. En específico, en horas de la noche del jueves se evacuaron algunos sectores de manera preventiva, lo que llevó a Senapred a hacer un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades.

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por desborde del Río Andalién, se solicita evacuar sectores Puente 1 y Santa Rita, comuna de Concepción, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no… pic.twitter.com/FqYaeJR3yC — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2024

Tres muertos y cortes de luz en 1,2 millones de hogares

El último reporte de Senapred consignó, de manera oficial, dos fallecidos y dos desaparecidos producto del sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Luego, se reportó el fallecimiento de un hombre tras la caída de un árbol en la comuna de Estación Central.

Producto del sistema meteorológico que afecta a la zona centro y sur del país, también se han registrados cortes de suministro eléctrico en distintas comunas.

De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 10:42 de la mañana de este viernes había más de 1,2 millones de hogares sin luz entre las regiones de Coquimbo hasta Los Lagos, incluyendo la Metropolitana.

El ministro de Energía, Diego Pardow, advirtió que no hay claridad respecto a cuándo se repondría el suministro eléctrico en las zonas afectadas y adelantó que esto se podría extender por días.

Para conocer a qué hora vuelve la luz en tu comuna, entra aquí.

