Dictan prisión preventiva para acusado de robar y retener a bombero tras falso llamado de emergencia en Isla de Maipo

31 jul. 2024 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un hombre acusado de ser uno de los autores del delito de robo con retención que la madrugada del pasado 21 de abril sufrió un voluntario de Bomberos en la comuna de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana.

En aquella oportunidad, el trabajador acudió junto a sus compañeros a un falso llamado de emergencia, instancia en la que un grupo de desconocidos lo abordó e intimidó, para luego ser llevado hasta un puente, en donde fue golpeado.

Tribunal decretó prisión preventiva

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el martes al imputado. La tarde de este miércoles, en tanto, se llevó a cabo su formalización en el Juzgado de Garantía de Talagante.

En la instancia, la fiscal Tania Sironvalle solicitó su prisión preventiva por los delitos de robo con violencia e intimidación con retención de víctima, además de falsa alarma a Bomberos. Asimismo, se le acusa de disparos injustificados en la vía pública por otro hecho en sector La Puntilla.

Finalmente, el requerimiento del Ministerio Público fue acogido por el tribunal, decretándose la máxima cautelar en contra del hombre mientras dure la investigación, la que fue establecida en 90 días.

El falso llamado de emergencia

Horas después de ocurrido el delito, la tarde del mismo 21 de abril, Ignacio, la víctima del hecho, relató a Meganoticias Alerta la traumática experiencia que vivió cuando solo intentaba hacer su trabajo de servicio a la comunidad.

"Ha sido demasiado difícil todo lo que he estado pasando, porque nunca uno como bombero piensa que va a ir a una emergencia y va a ser secuestrado, golpeado y ser apuntando con un arma de fuego", comenzó señalando.

En cuanto a la dinámica del ataque, el bombero detalló que "con nuestra unidad fuimos despachados al sector de La Puntilla (...) Una vez llegando al lugar, no se divisó nada hasta que nos fuimos a dar la vuelta para retornar al cuartel, fue ahí cuando vimos a una persona en el suelo".

"Me bajo de la unidad y le dije a mis compañeros que no descendieran del vehículo, obviamente porque es una zona conflictiva (...) Atiendo a la persona y resulta que cuando le preguntó qué le había pasado, me dice 'me caí', y en cuestión de segundos aparecieron dos tipos más y ahí me encañonaron", recordó.

Según su relato, en ese momento sus compañeros huyeron, algo que él consideró "obvio". Incluso, destacó la reacción del maquinista como "una excelente opción".

"Me llevaron debajo de un puente y me pegaron"

Posteriormente, explicó que le dijo a los delincuentes que no tenía nada de valor, ya que había dejado sus pertenencias en el carro. Sin embargo, ellos le respondieron: "Entrega todo lo que tengas, necesitamos plata, lo único que queremos es plata".

"Ahí es donde ellos me secuestran, me llevaron debajo de un puente, me pegaron con una cacha de pistola, golpes, patadas, de todo (...) No tuvieron la oportunidad de llamar a mi familia (para pedir dinero), netamente porque mi teléfono se encontraba en el carro bomba", añadió.