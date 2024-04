Bombero secuestrado detalla en Meganoticias momentos de terror: "Me llevaron debajo de un puente y me pegaron"

21 abr. 2024 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un voluntario de Bomberos de Paine acudió a un falso llamado de emergencia la madrugada de este domingo 21 de abril en la comuna de Isla de Maipo, donde fue agredido y secuestrado por desconocidos.

Ignacio, la víctima de este hecho, en conversación con Meganoticias Alerta, entregó detalles de cómo sucedieron los hechos.

¿Qué dijo el bombero agredido y secuestrado en Isla de Maipo?

Ignacio comenzó relatando que "ha sido demasiado difícil todo lo que he estado pasando porque nunca uno como bombero piensa que va a ir a una emergencia y va a ser secuestrado, golpeado y ser apuntando con un arma de fuego. Entonces, hasta el momento no logro dimensionar muy bien la situación".

"Lo único que doy gracias es que mis compañeros se encuentran súper bien, no tienen ningún tipo de lesiones. Lo que yo tengo es más que nada contusiones y dolores musculares, pero nada que no se pueda solucionar", agregó.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En cuanto a la dinámica del suceso, el bombero detalló que "con nuestra unidad fuimos despachados al sector de La Puntilla (...) una vez llegando al lugar, no se divisó nada hasta que nos fuimos a dar la vuelta para retornar al cuartel, fue ahí cuando vimos a una persona en el suelo".

En esa línea, sostuvo que "me bajo de la unidad, le dije a mis compañeros que no descendieran del vehículo, obviamente porque es una zona conflictiva (...) atiendo a la persona y resulta que cuando le preguntó qué le había pasado, me dice 'me caí', y en cuestión de segundos aparecieron dos tipos más y ahí me encañonaron, ahí mis compañeros salieron huyendo obviamente. Cabe destacar que la reacción del maquinista fue una excelente opción..."

Posteriormente, explicó que "yo les dije: 'oye, ¿qué les está pasando?, yo no tengo nada de valor', justo dejé mis pertenencias en el carro, les dije: 'no tengo nada que les pueda servir'. Ahí me dijeron: 'entrega todo lo que tengas, necesitamos plata, lo único que queremos es plata'".

"Ahí es donde ellos me secuestran, me llevaron debajo de un puente, me pegaron con una cacha de pistola, golpes, patadas, de todo (...) No tuvieron la oportunidad de llamar a mi familia (para pedir dinero), netamente porque mi teléfono se encontraba en el carro bomba", añadió.

Finalmente, aclaró que no dejará de ser bombero pese a lo que vivió, yo "les dije a todos los oficiales de mi compañía que a pesar de todo lo que haya pasado voy a seguir prestando el servicio, voy a seguir estando al servicio de la comunidad".

Bomberos de Chile anuncia querella contra los responsables

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Bomberos de Chile informó que "se presentará una querella en contra de quienes resulten responsables por el falso llamado de emergencia y posterior secuestro de un Bombero de la Tercera Compañía de Buin, en horas de esta madrugada".

"Como institución repudiamos cualquier acto que afecte la seguridad y servicio de los bomberos y bomberas de todo el país", sentenció.

