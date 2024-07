"Él todavía es un niño": La desesperación de padres de joven venezolano que no puede regresar a su país

31 jul. 2024 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles se conoció el caso de José Miguel Díaz, un joven venezolano de 18 años que tiene un pasaje comprado para viajar desde Chile de regreso a su país, pero que no puede hacerlo porque la embajada de Venezuela no le ha dado el salvoconducto que le permitirá subir al avión.

Una historia que ha afectado a cientos de venezolanos residentes en Chile en los últimos días, debido a que Nicolás Maduro decidió cerrar la embajada de Venezuela en nuestro país, motivo por el que no se puede hacer ningún tipo de trámite y hay varias personas que se encuentran "atrapadas".

Tras la emotiva historia de Díaz y su dificultad para regresar a ver a su familia, el equipo de Mucho Gusto se contactó mediante videollamada con los padres del joven, Raúl y Grace, quienes relataron su necesidad de que su hijo regrese.

"Él todavía es un niño, le falta vivir la vida"

Raúl, padre de José Miguel, admitió que "es fuerte para todos los venezolanos tener tanta familia por fuera, tengo hermanos que no veo hace cinco o seis años. Es difícil tanto para el que se va como para el que se queda".

Los padres del joven venezolano que no puede regresar a su país

A su hijo no lo ve desde hace cerca de un año, por lo que "hicimos el sacrificio para comprarle los boletos y que se pudiera venir de vuelta", aseguró el hombre oriundo del estado de Falcón, quien al igual que su hijo no sabe si lo podrán dejar regresar.

Cabe recordar que, si este joven no recibe el salvoconducto, documento que reemplaza al pasaporte y que vale 60 dólares, no podrá tomar el vuelo rumbo a Venezuela, el que está fijado para el 5 de agosto.

"Él todavía es un niño, le falta vivir la vida, no es una persona mayor como tal. Nos hace falta", asegura su padre, que además comenta que su hijo se quedó sin empleo en Chile y que no cuenta con los papeles para hacerlo, pues ingresó al país de forma irregular.

El lamento de la madre: "Nosotros no podemos enviarle dinero"

Por su parte, Grace, madre del joven señaló que "me da tristeza ver que no se puede venir para acá. Él hizo el sacrificio de irse para Chile para una vida mejor, pero no lo logró", confesó la madre.

Para peor, la mujer contó que su hijo deberá salir de la vivienda que arrienda en los próximos días, por lo que no saben dónde se alojará junto a su pareja.

"De aquí nosotros no podemos enviarle dinero", confesó la mujer, pues están con problemas económicos. De hecho, una de las abuelas del joven tiene cáncer, la otra diabetes y una hermana tiene problemas al corazón.

Todo sobre Venezuela