El dramático caso de joven venezolano de 18 años que intenta volver a su país: Considera pedir que lo expulsen de Chile

¿Qué pasó?

Cientos de venezolanos que buscan volver a su país natal no pueden hacerlo luego de que Nicolás Maduro ordenara cerrar la embajada en Chile. Tal es el caso de José Miguel Díaz, un joven de 18 años que contó su historia en Mucho Gusto.

La suspensión de los trámites ocurrió luego de que Maduro ordenó la salida de todo el personal diplomático del país y decidió cortar relaciones con Chile. Esto a raíz de lo señalado por el presidente Gabriel Boric, quien anunció que no reconocería los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela hasta que se presenten las actas oficiales

La decisión de Maduro ha generado un grave problema para los más de 700 mil venezolanos residentes en Chile que quedarán imposibilitados de hacer una serie de trámites.

Ingresó por un paso no habilitado y ahora no puede volver a Venezuela

José Miguel Díaz explicó a Mega que necesita retirar un salvoconducto de la embajada para poder viajar a Venezuela, ya que este es el documento que se le pide a los venezolanos sin pasaporte para poder regresar a su país.

El joven explicó que pagó para sacar la cita en la embajada y que tiene un pasaje comprado para el próximo 5 de agosto, sin embargo, sin ese documento no podrá ni siquiera abordar el avión. Con la embajada cerrada le resulta casi imposible regresar.

El pasaje le costó bastante dinero y no sabe si se lo podrán devolver. "Hoy (miércoles) era la cita para el salvoconducto. Sabía que estaba cerrado, pero vine por un milagro (...). Si no, voy para el aeropuerto a ver si me pueden expulsar, aunque no me dejen entrar por 10 años (a Chile)".

Díaz contó que llegó en bus a Arica en octubre pasado, cuando tenía 17 años, a través de pasos no habilitados, cruzando Colombia, Ecuador y Perú. "Esa travesía es muy peligrosa, te pueden robar, secuestrar. Siempre tuve miedo cuando cruzamos ese desierto", recordó.

Incluso, reconoció que en un momento los "agarraron los militares" y los "devolvieron". "Nos íbamos a regresar a Venezuela, pero finalmente nos dejaron pasar en la frontera", relató.

"Quiero estar con mi familia apoyándola"

Díaz comentó que actualmente vive solo con su pareja en Chile, quien también tiene 18 años. Se encuentra desempleado y ante la situación actual de su país ambos prefieren regresar para estar junto a sus familias. "Por no tener papeles no conseguía trabajo o no pagan bien", aseguró.

De hecho, Díaz contó que actualmente no tiene dinero para pagar el arriendo y que le dieron plazo para quedarse en su domicilio hasta el 5 de agosto. "Después no vamos a tener a dónde ir", confesó.

"Quiero estar con mi familia apoyándola en lo que pueda, aunque sea con la presencia, estando unido con ellos (...). Estamos prácticamente solos aquí", relató el joven, quien además tiene una abuela con cáncer, otra con diabetes y una hermana enferma del corazón. "Con esto prefiero estar con mi familia, me hace falta", reconoció.

Por último, Díaz pidió que Maduro "se ponga la mano en el corazón, que vea cómo está sufriendo la gente de su pueblo. Él tiene que entregar la presidencia".

