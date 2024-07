Gobierno se "abstiene" de reconocer triunfo de Maduro y exige transparencia: "Salir a dar felicitaciones es apresurado"

29 jul. 2024 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Desde su gira por los Emiratos Árabes Unidos, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirieron al polémico triunfo del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que lo pone por tercera vez consecutiva al mando de dicho país y por seis años más.

Cabe destacar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue quien declaró a Nicolás Maduro, en horas de la madrugada, como ganador en los comicios venezolanos.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el triunfo de Maduro?

El Mandatario chileno comentó que "las elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables. Tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del Gobierno".

"Hasta el momento, con información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral", agregó.

Gobierno habla del polémico triunfo de Nicolás Maduro / Aton

Presidente Boric exige transparencia en resultados de Venezuela

Sobre medidas a tomar, Boric precisó que primero esperan ver qué es lo que finalmente ocurrirá tras el triunfo de Maduro y apuntó a la presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil para que haya transparencia y verificación.

"Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Por lo tanto, creo que salir a hacer felicitaciones hoy día es apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros nos abstenemos de reconocer", cerró.

"Estamos acostumbrado a polémicas con algunos dirigentes venezolanos"

Siguiendo esta misma línea, el canciller Alberto van Klaveren manifestó que el Gobierno chileno no está disponible "para reconocer el resultado (de las elecciones en Venezuela). No estamos solos en eso, estamos coordinados con una gran cantidad de países de nuestra región y también tenemos coincidencias muy importantes con países de otras partes como Estados Unidos o Europa".

En relación a los dichos del canciller venezolano, Yvan Gil, quien le envío un recado al Presidente Boric manifestándole que se ocupe de sus propios problemas tras los cuestionamientos al proceso electoral, Van Klaveren dijo que "estamos acostumbrados a polémicas con algunos dirigentes venezolanos y es preferible no responder a esas provocaciones".

"Cuando se entra a este plano de la descalificación personal, es porque no hay argumentos. Ese es el problema que hay: Venezuela no tiene argumentos para justificar los resultados que han entregado", finalizó el canciller.

