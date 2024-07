"Queremos regresar": Decenas de venezolanos en Chile llegan a embajada para sufragar en transcendentales elecciones

28 jul. 2024 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 28 de julio, decenas de venezolanos que residen en Chile llegaron hasta la embajada de Venezuela, ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana, para emitir su voto en las transcendentales elecciones que vive el país caribeño.

También acudieron hasta este lugar, venezolanos que si bien no cumplían con las condiciones para poder sufragar, llegaron a mostrar su apoyo, ofrecer desayunos a los votantes y expresar sus deseos de retornar a su país.

¿Qué dijeron los venezolanos que fueron a votar a la embajada?

En un despacho de Meganoticias desde el lugar, la primera votante señaló que "los invito a votar, que vengan, por favor salgan, necesitamos de su apoyo. No podemos perder la fe".

Posteriormente, reveló que toda su familia está en Venezuela y que "soy sola con mi hija. (...) Quiero que ella conozca a su abuela, muy pocos recuerdos tiene ella, y bueno, queremos regresar (a mi país)".

Meganoticias

"Que nuestro país sea el de antes. Les doy muchas gracias a todos ustedes, a Chile, más que todo, por todo lo que nos ha brindado", puntualizó.

En tanto, uno de los asistentes, que no estaba habilitado para votar, manifestó que "estamos apoyando la causa, más emocionado que nunca, que salga esa dictadura".

"Yo no he dormido mucho pensando en volver, en que gane el señor Edmundo González, ya que no podemos votar, podemos apoyar para que vean que Venezuela está grande aquí en Chile también", agregó.

Elecciones en Venezuela

Los venezolanos votan este domingo en unas presidenciales cargadas de tensión para decidir entre la continuidad del chavismo, que lleva 25 años en el poder, o el cambio prometido por una oposición unida y esperanzada.

El izquierdista Nicolás Maduro, de 61 años y en la presidencia desde 2013, busca un tercer mandato de seis años cuando el país apenas asoma de una aguda crisis económica y humanitaria que contrajo el Producto Interno Bruto en 80% y empujó al éxodo a más de siete millones de personas.

Su rival es el diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, hasta hace poco desconocido, que representa a la carismática y popular líder opositora, María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política.

Todo sobre Venezuela