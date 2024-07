Nicolás Maduro trata de "ridículos" a expresidentes que no pudieron entrar a Venezuela como observadores electorales

27 jul. 2024 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

Alta tensión se vive en Venezuela a tan solo horas de las elecciones presidenciales del domingo. Una cita electoral que ha sido catalogada como "histórica" al ser la primera en la que el chavismo se ve amenazado por la oposición.

En la previa de los comicios, varios expresidentes latinoamericanos no pudieron ingresar al país como observadores electorales el día viernes, cuestión que también afectó a los senadores chilenos Rojo Edwards y Felipe Kast.

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, tildó a los exmandatarios del continente como "ridículos", señalando además que son "gente muy repudiada" en sus respectivos países.

"Son unos ridículos"

En una transmisión de su programa "Nico Live", el mandatario se refirió al fallido arribo de la delegación compuesta por los exgobernantes Mireya Moscoso, de Panamá; Vicente Fox, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia; y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (AFP)

"Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas, son gente muy repudiada", dijo sobre los expresidentes que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

"De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano, porque les devolvimos a Vicente Fox", agregó Maduro en tono de broma.

De acuerdo a sus palabras, los exmandatarios "son gente muy repudiada en sus países (...) Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral, que decide a quien invita y a quien no. Yo en eso no me meto".

"Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos", reiteró.

Senadores chilenos no pueden ingresar a Venezuela

En conversación con Meganoticias Alerta, el senador Rojo Edwards se refirió a su intento fallido para participar como observador en las elecciones venezolanas, cuestión que motivó el envío de una nota de protesta a Venezuela por parte de la Cancillería chilena.

"Esto era una misión oficial del Senado de Chile, había sido incluso un oficio para informar a Cancillería. Entonces, no es que dos senadores simplemente fuimos, no, eso era una misión con todas las de la ley", explicó Edwards sobre el motivo del viaje.

"Para dejarnos fuera, la dictadura de Maduro tuvo que no solamente no considerar su propia legislación interna, sino que tuvo que violar un tratado internacional en una misión oficial del Senado de Chile, y ese el motivo por el cual nosotros pensamos que nos iban a permitir ingresar", agregó el parlamentario.

