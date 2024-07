Rojo Edwards explica por qué no lo dejaron entrar a Venezuela: "Maduro está sacando a todos los internacionales"

27 jul. 2024 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, la tarde de este sábado 27 de julio, el senador de la República, Rojo Edwards, se refirió a su fallido intento por ingresar a Venezuela junto a Felipe Kast, con motivo de las elecciones en dicho país.

En la instancia, el parlamentario dio a conocer su percepción respecto a los motivos por los que le considera que no lo dejaron entrar a Venezuela.

¿Qué dijo Rojo Edwards?

El senador comenzó explicando que "esto era una misión oficial del Senado de Chile, había sido incluso un oficio para informar a Cancillería. Entonces, no es que dos senadores simplemente fuimos, no, eso era una misión con todas las de la ley".

"Además, Chile tiene un tratado internacional con Venezuela firmado en 1991, que se llama 'Promulga el acuerdo con Venezuela sobre supresión de visas en pasaportes diplomáticos', y eso significa que quienes tenemos, porque Cancillería nos pide que tengamos, un pasaporte diplomático podemos entrar sin expresión de causa. Los venezolanos a Chile y los chilenos a Venezuela", enfatizó.

Meganoticias

Posteriormente, manifestó que "para dejarnos fuera, la dictadura de Maduro tuvo que no solamente no considerar su propia legislación interna, sino que tuvo que violar un tratado internacional en una misión oficial del Senado de Chile, y ese el motivo por el cual nosotros pensamos que nos iban a permitir ingresar".

"Pero lo más importante de esto, es que sacaron a todo el mundo, no solamente a los senadores, presidentes, diputados… A mí me tocó venirme de vuelta desde Caracas a Lima con siete personas que estaban expulsando, dentro de ellas personas que no tenían nada que ver", agregó.

Finalmente, puntualizó en que "lo que yo veo es que Maduro está sacando a todos los internacionales que no pueden corroborar si le van a encubrir un potencial fraude, pero acá se está haciendo todo para que si ellos deciden hacer un fraude, lo hagan, porque toda la parte internacional, simplemente no la están dejando entrar".

Todo sobre Venezuela