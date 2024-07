"Hay factores que hacen sospechar de él": Hijo de mujer desaparecida hace más de un mes apunta a pareja de su madre

27 jul. 2024 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Hugo Reyes, hijo de Rosa Alejandra Lira Saldías, mujer técnico en Enfermería de 53 años, a quien se le perdió el rastro hace más de un mes en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, abordó este sábado con Meganoticias la desaparición de su madre.

En ese sentido, dio a conocer que le preocupa que la pareja de su madre no haya dado cuenta a sus familiares, ni denunciado a las autoridades su desaparición hasta un mes después de que se le perdiera el rastro.

¿Qué dijo el hijo de la mujer desaparecida?

Respecto a su madre, Hugo comenzó señalando que "yo me enteré el lunes de esta semana, a través del llamado de un tercero, que supuestamente era amigo de mi madre y su pareja. Me comenta que mi madre llevaba desaparecida 30-40 días y que, supuestamente, él había presionado a la pareja de mi mamá para que me llamara o me dijera algo".

"Esto nunca fue. Yo tengo un mensaje de la pareja de mi mamá del día sábado donde él me dice 'feliz cumpleaños, que estuviese bien', pero en ningún momento me dijo nada de la desaparición de mi mamá", agregó.

Posteriormente, reveló que llamó a la pareja de su madre "en búsqueda de información de por qué en 30 días no había hecho ningún tipo de denuncia. Tampoco nos avisó a nosotros, no avisó a la familia".

"Para nosotros es súper acongojante enterarnos 30 días después, o sea, la comunicación con mi madre tampoco era de las mejores, pero enterarme de que mi mamá llevaba desaparecida 30 días, yo no sé qué estaba esperando él para hacer la denuncia", precisó.

Más adelante, explicó que "nosotros como familia investigamos y encontramos muchas pistas de personas que dicen que esta persona (la pareja) era agresiva con mi madre. Había un maltrato de este caballero hacia mi madre, le rompía los celulares..."

"Nos enteramos de que el caballero tenía muchos problemas con el alcohol (...) hay muchos factores que hacen sospechar de él", puntualizó.