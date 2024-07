Una fiesta previa en Estación Central, drogas y gritos: Los nuevos detalles de la mortal balacera en Lampa

25 jul. 2024 - 13:23 hrs.

A más de una semana del quíntuple homicidio en una parcela de Lampa, la investigación reunió crudos detalles de la mortal balacera por la que hoy existen tres hombres en prisión preventiva, acusados por los delitos de porte ilegal de armas, uso de vehículo robado y encubrimiento, respectivamente.

Los antecedentes del suceso se han obtenido mediante declaraciones de policías y participantes de la fiesta clandestina que terminó, la tarde del martes 16 de julio, con cuatro hombres y una mujer sin vida tras resultar baleados.

Si bien el crimen ocurrió en un sector rural de la Región Metropolitana, la indagatoria se trasladó más de 1.800 kilómetros al norte, ya que quedó a cargo de la Fiscalía de Tarapacá. El motivo es porque se presume la eventual responsabilidad del Tren de Aragua, cuyos miembros están establecidos en la zona nortina.

El relato de un sobreviviente

La investigación obtuvo el relato clave de un sobreviviente de la balacera. Se trata de una persona que, antes de llegar a Lampa, participó en una fiesta en la comuna de Estación Central y emprendió rumbo a la parcela cerca de las 05:00 horas de la madrugada del martes para disfrutar del "after".

Las diligencias por la balacera en Lampa quedaron en manos de la PDI (Aton)

Con su pareja llegó a bordo de un vehículo de aplicación a las 06:30. Para entrar a la casona —que no tiene permiso municipal para funcionar como centro de eventos—, pagó una entrada de $20 mil a una mujer que estaba en la puerta.

Una vez dentro, las horas transcurrieron en medio del consumo de drogas y alcohol. Todo parecía normal, hasta que cerca del mediodía escuchó los disparos. Al esconderse bajo una mesa tras correr por su vida, notó que tenía una herida de bala en su espalda. Arrastrándose, llegó hasta la salida para pedir auxilio.

"No ubico a las personas involucradas en la balacera, no escuché una discusión o algo. Yo me encontraba bailando con mi pareja, muy drogados por el éxtasis y, de repente, escuché los disparos", declaró a los investigadores.

Al igual que este testigo y su novia, otros asistentes de la fiesta provenían de locales de eventos ubicados en el sector de Bellavista y Vicuña Mackenna, según indica El Mercurio.

"¡Aquí hay más!"

Otros relatos claves corresponden a los primeros carabineros en ingresar a la escena del crimen, quienes fueron los autores de la detención de los sospechosos.

Uno de ellos comentó que, cuando iban llegando a la parcela de Lampa, "un sujeto de tez blanca vestía un pantalón buzo negro y una polera ensangrentada en el tórax por estar lesionado".

Un segundo hombre "arrancaba hacia el poniente. Vestía una chaqueta oscura, razón por la que nos detuvimos y bajé junto a otro cabo, percatándonos de que el lesionado mantenía una herida de bala en el costado del tórax y otra en su zona baja", agregó.

En este terreno de Lampa se desarrolló la balacera (Aton)

Cuando entran al sitio del suceso, conocieron la magnitud de los asesinatos: "En el exterior de la dependencia había un hombre tendido en el piso (fallecido), baleado en la frente con vainillas (cápsulas de las balas) a su alrededor".

Otro policía con un teniente siguieron buscando víctimas y a posibles autores del tiroteo: "Al costado derecho del lugar había cuatro cuerpos en el piso: tres hombres y una mujer, todos fallecidos", relató, agregando que en medio del operativo le gritaron "¡aquí hay más!". Acudió al llamado y encontró a otros tres hombres reducidos en el piso, los que no tenían heridas visibles.

¿Qué se sabe de los tres detenidos?

Los que están en prisión preventiva están identificados como Pedro Cedeño, Greimer Delgado y Evison Camacho; todos de nacionalidad venezolana. El día siguiente de la tragedia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que ingresaron a Chile mediante una visa entre 2018 y 2020.