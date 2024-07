"Pagamos gastos comunes": Vecinos relatan los cobros que tienen por vivir en toma de lujo en Puente Alto

24 jul. 2024 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 24 de julio, Carabineros del OS7 realizó un masivo allanamiento en la toma "El Sueño de Todos", ubicada muy cerca de la ribera del río Maipo, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El operativo policial se dio luego de una larga investigación por cerca de siete meses dirigida por el fiscal Javier Carreño, quien ordenó el allanamiento de 22 domicilios en el lugar. Por ahora, se registran 13 detenidos, la mayoría venezolanos y colombianos ligados a bandas del crimen organizado dedicadas principalmente al tráfico de drogas.

Según información preliminar, la banda se habría apoderado de la toma e, incluso, cobraba a sus habitantes por vivir en el lugar, el que además llamó la atención por sus lujos al contar con piscinas y jacuzzis.

¿Qué dijeron los vecinos de la toma?

Según antecedentes de Carabineros, la banda criminal literalmente "se tomó la toma", por lo que habrían obligado a los vecinos a pagar para poder seguir viviendo ahí.

Una de las viviendas de la toma

"Pago cerca de $30.000 mensuales para el servicio de guardia, por el agua, por la basura y la luz. Acá se paga todo, no vivimos gratis", aseguró un vecino. "Son como gastos comunes", complementó otra vecina que vive en la gigantesca toma que cuenta con cerca de 250 viviendas.

El sitio contaba con vigilancia permanente, porteros y un sistema de cámaras para que nadie ingresara. En tanto, otra vecina explicó que estos pagos se los entregaban al tesorero o a la presidenta de la toma, quien habría sido la líder de la banda y que fue detenida.

La misma vecina aseguró que estas personas que les cobraban viven en la misma toma, aunque "han cambiado, porque ahora son extranjeros", mientras que antes eran chilenos.

Vecinos no tenían conocimiento de la banda criminal

Por su parte, otra de las vecinas de la toma confesó que no tenían conocimiento de que esta banda criminal operaba en el lugar. "Cada uno vive en su metro cuadrado", se defendió, "en las mejores poblaciones hay drogas y armas... no estigmaticen solo por vivir en una toma".

De hecho, afirmó que no sabían que una de las casas allanadas tenía piscinas, tinaja, mesa de pool, quincho y 10 habitaciones en su interior, justamente esa vivienda habría sido la de la presidenta de la toma, cuya nacionalidad es colombiana.

La misma vecina explicó que vivían en tranquilidad con el grupo que administraba la toma. "Jamás nos amenazaron con armas, siempre hay una buena convivencia con los vecinos", expuso.

Sin embargo, según informó la capitana María Belén Galaz, de Carabineros de Puente Alto, incautaron droga, fármacos controlados, armamentos, municiones y un vehículo con encargo de robo.

