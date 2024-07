Robo de recién nacida en Temuco: Gobierno confirma sumario y refuerzo de medidas de seguridad en hospital

22 jul. 2024 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes una mujer se infiltró en la sala de maternidad del Hospital Regional de Temuco para sustraer a una bebé recién nacida de tan solo cinco días de vida y tras un amplio operativo policial se logró la detención de esta persona y se recuperó a la lactante en buen estado de salud.

Este hecho generó preocupación a nivel nacional, por lo que el Gobierno, a través de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció algunas medidas para reforzar la seguridad en el Hospital y la apertura de un sumario administrativo en el recinto.

¿Qué dijo la ministra de Salud por robo de recién nacida en Temuco?

"Todavía no tengo todos los antecedentes, me informaron que estaba bien. Entiendo que el servicio de salud y la dirección del hospital están haciendo las medidas administrativas que corresponden. También he oficiado para que se refuercen las medidas de seguridad", manifestó la ministra Ximena Aguilera.

En cuanto a las medidas anunciadas por la ministra, está que "haya mayor observancia, de que efectivamente la gente que esté circulando esté usando sus credenciales, que no haya un libre ingreso de personas".

Ministra de Salud, Ximena Aguilera / Aton

"Además, que se controle también la salida del hospital, especialmente si están saliendo con un menor, son ese tipo de medidas las que se tienen que controlar. Como ustedes saben, cuando son zonas de recién nacidos, hay mucha gente que va a visitar, entonces son más desafiantes en el sentido que circula más gente. Si entra alguien con uniforme asistencial, tiene que portar su credencial y tiene que haber gente que esté controlando aquello", manifestó la ministra Ximena Aguilera.

Finalmente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo que "la autoridad de servicio del hospital solicitó la instalación de un sumario administrativo para la investigación".

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de la bebé?

A través de X, Carabineros señaló que "gracias a un completo despliegue de las diferentes unidades especializadas y territoriales de Carabineros, se logró encontrar en Temuco a un recién nacido, sustraído desde un centro asistencial".

Al respecto, precisaron que la bebé "se encuentra en buenas condiciones de salud". La menor fue trasladada por personal policial de regreso al hospital.

La lactante fue encontrada en un domicilio en la comuna de Padre de las Casas, mientras que, por el momento, se desconoce la identidad de la persona y tampoco se han dado a conocer las motivaciones que tuvo para llevarse a la bebé.